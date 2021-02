Werkgevers willen minder starre afspraken met werknemers

DEN HAAG (ANP) - De arbeidsvoorwaarden bij bedrijven zouden meer mee moeten bewegen met ingrijpende veranderingen zoals nu de coronacrisis. Volgens werkgevers moet het bijvoorbeeld mogelijk worden om werktijden, werkplekken en functies aan te passen en beloningsafspraken te laten "mee-ademen" met de bedrijfssituatie, zo wordt in de arbeidsvoorwaardennota van MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN gemeld.

Volgens de werkgevers is "wendbaarheid het vaccin voor ondernemingen", zeker met het oog op een nieuw onzeker jaar na coronajaar 2020. In de nota staan aanbevelingen voor werkgevers voor het arbeidsvoorwaardenoverleg van het lopende jaar. Uitgangspunt voor hen is dat in toekomstige crises de arbeidsvoorwaarden de beste aanpak niet in de weg staan.

Volgens de werkgevers heeft de huidige crisis een aantal nieuwe inzichten opgeleverd, met name wat betreft het aanpassingsvermogen van ondernemingen. "Afspraken in de cao blijken soms zo star dat deze organisaties belemmeren in te spelen op de grote onzekerheid en tegenslagen door de coronacrisis", zo klinkt het. Volgens de werkgevers moeten afspraken rond onder meer roosters, reistijden en reiskosten bij thuiswerken kritisch worden bekeken.

Verder zouden de werkgevers graag zien dat beloningen aan te passen zijn aan crisissituaties, waarbij ook bepaalde crisisclausules moeten worden opgenomen. Daardoor lopen in slechte tijden de loonkosten minder hard op en profiteren werknemers in goede tijden extra.

De werkgevers benadrukken dat sommige bedrijven het door de crisis zwaar hebben, terwijl anderen juist profiteren. Daarbij zorgen de steunpakketten van de overheid ervoor dat onderliggende problemen van veel bedrijven niet zichtbaar zijn.