Reddit-beleggers drijven zilverprijs flink op

Robinhood blijft handel in GameStop beperken

01-02-2021 07:39 - Broker handhaaft restricties op 8 shortsqueeze-aandelen.



(ABM FN-Dow Jones) Robinhood heeft de lijst met aandelen met handelsbeperkingen teruggebracht tot acht, maar stelt bij het openen van de handel op maandag nog steeds limieten op het kopen van de aandelen GameStop en AMC Entertainment, die veel geshort worden en daardoor gevoelig zijn voor koersmanipulatie.



De broker verkleinde zondag de lijst met aandelen waarvoor beperkingen gelden van vijftig naar acht. Het gaat om GameStop, AMC, BlackBerry, Express, Genius Brands International, Koss, Naked Brand Group en Nokia.



Gebruikers van de online trading-app kunnen niet meer dan één aandeel GameStop en maximaal vijf optiecontracten kopen, en niet meer dan 10 aandelen AMC en maximaal 10 optiecontracten.



Deze limieten zijn inclusief de aandelen en optiecontracten die klanten reeds bezitten en zijn dus geen limieten per ingelegde order, legde Robinhood uit. "De limieten kunnen gedurende de dag worden gewijzigd."



De posities die beleggers reeds hebben en die over deze limieten heen gaan, zullen niet worden gesloten, maar deze beleggers kunnen alleen nog verkopen, totdat ze weer beneden de limiet zitten, lichtte de broker toe.



Vorige week reageerden sommige gebruikers woedend toen Robinhood de handel beperkte in een aantal zeer volatiele fondsen die veel geshort werden.



Aanleiding voor de stap waren berichten dat samenwerkende kleine beleggers op Robinhood koersen van deze aandelen opdreven om een 'short squeeze' te creëren, waarin shortende partijen zeer duur aandelen moeten kopen om de enorme verliezen op hun posities af te dekken. Dit leidde tot extreme koersstijgingen van onder andere de aandelen GameStop en AMC.



Door: ABM Financial News.