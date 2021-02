Vaccinatieprogramma's en industriecijfers in focus op beurzen

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers maken zich maandag op voor een drukke beursdag. De aandacht blijft uitgaan naar de voortgang van de vaccinatieprogramma's in de Europese Unie. Ook zal worden gelet op de industriecijfers van de eurozone, die later op de dag verschijnen. De Amsterdamse beurs lijkt op basis van de openingsindicatoren met winst te beginnen aan de maand februari. De andere Europese beurzen zullen naar verwachting eveneens wat herstellen van de zware verliezen op vrijdag.

Later in de week zullen de markten mogelijk richting ontlenen aan de resultaten van de grote Amerikaanse techondernemingen Amazon en Alphabet, het moederbedrijf van Google, en het Amerikaanse banenrapport. Daarnaast worden de onderhandelingen over een nieuw coronasteunpakket in de Verenigde Staten nauwlettend gevolgd. Op het Damrak openen de AEX-bedrijven Shell en Unilever donderdag de boeken.

Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek maandag dat de omvangrijke Chinese industrie in januari in het laagste tempo is gegroeid sinds juni vorig jaar. Zondag bleek al uit officiële cijfers van de Chinese overheid dat de bedrijvigheid in de industriesector afgelopen maand is afgenomen ten opzichte van december.

Ook aandacht voor GameStop

Beleggers houden ook de strijd tussen kleine beleggers en hedgefondsen rond de Amerikaanse gamewinkel GameStop en bioscoopketen AMC in de gaten. Particuliere beleggers moedigen elkaar via internetforum Reddit aan om de koersen van deze bedrijven op te drijven met als doel grote hedgefondsen die speculeren op een koersdaling met grote verliezen op te zadelen. Zondag werd via Reddit opgeroepen tot het stuwen van de zilverprijs, wat leidde tot een flinke stijging van de prijs van het edelmetaal.

In de strijd tegen het coronavirus kan de Europese Unie mogelijk meer vaccins tegemoetzien die door farmaceut Pfizer in samenwerking met het Duitse BioNTech zijn ontwikkeld. Financieel en operationeel directeur Sierk Poetting van BioNTech zei in het Duitse blad Der Spiegel dat in het tweede kwartaal tot 75 miljoen dosis eerder naar de EU kunnen gaan. Eerder maakte AstraZeneca al bekend de EU in februari en april niet 31 miljoen, maar 40 miljoen van de afgesproken 80 miljoen doses van zijn coronavaccin te leveren.

Op het Damrak staat Unilever in het nieuws. Het levensmiddelenconcern is volgens persbureau Bloomberg van plan een aantal van zijn beautymerken in de Verenigde Staten en Europa te verkopen. Namen van verzorgingsproducten die onder deze mogelijke verkoopronde vallen, werden niet genoemd. Bij elkaar zouden de merken goed zijn voor een jaaromzet van 600 miljoen dollar.

De euro was 1,2128 dollar waard, tegen 1,2143 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 52,50 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 55,47 dollar per vat.