'Amerikaanse oliereuzen Chevron en ExxonMobil spraken over fusie'

NEW YORK (ANP) - De topmannen van de Amerikaanse olie- en gasconcerns Chevron en ExxonMobil hebben vorig jaar naar verluidt gesprekken gevoerd over een fusie. Nadat de coronapandemie de vraag naar olie en gas decimeerde kwamen Mike Wirth van Exxon en Darren Woods van Chevron bij elkaar om over de mogelijkheden van een krachtenbundeling te praten.

Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. De gesprekken tussen de oliebonzen waren volgens de krant vooralsnog verkennend van aard. Evengoed zou dit het begin kunnen zijn van een van de grootste bedrijfsfusies ooit.

Een deal tussen Chevron en Exxon zou de twee grootste afstammelingen van het oliemonopolie Standard Oil van John D. Rockefeller weer herenigen. Standard Oil werd in 1911 door de Amerikaanse regelgevers juist opgesplitst.

Het fusiebedrijf zou een gecombineerde marktwaarde kunnen hebben van 350 miljard dollar. Exxon is momenteel goed voor 190 miljard dollar, terwijl Chevron 164 miljard dollar waard zou zijn. Samen zouden de bedrijven waarschijnlijk het op één na grootste olieconcern qua waarde en productie. Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco blijft de nummer één.

Evengoed zou een fusie volgens de krant kunnen stuiten op bezwaren op het gebied van regelgeving en marktmacht. Zeker nu Joe Biden als president van de Verenigde Staten is ingezworen. Volgens de nieuwbakken president is klimaatverandering een van de grootste crises waarmee het land wordt geconfronteerd. Biden zei eerder al dat het land een "overgang weg van de olie-industrie" moet maken.