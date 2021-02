Koerssprong techbedrijf NEC stuwt Japanse beurs

TOKIO (ANP) - De Japanse aandelenbeurs is maandag met een stevige winst begonnen aan de maand februari. Vooral de technologiebedrijven werden opgepikt na de recente koersverliezen in de sector. Het Japanse techbedrijf NEC maakte een flinke koerssprong dankzij beter dan verwachte resultaten. Op de andere beurzen in de Aziatische regio werden eveneens overwegend flinke winsten geboekt. De beurs in China bleef wat achter door tegenvallende industriecijfers van het land.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 1,6 procent hoger op 28.091,05 punten. NEC voerde de stijgers aan met een winst van meer dan 12 procent. Het Japanse elektronicaconcern boekte in de afgelopen negen maanden meer winst dan verwacht. De chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron wonnen respectievelijk 2 en 1 procent.

In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 0,5 procent in de plus. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit groeide de omvangrijke Chinese industrie in januari in het laagste tempo sinds juni vorig jaar. Zondag bleek al uit officiële cijfers van de Chinese overheid dat de bedrijvigheid in de industriesector afgelopen maand is afgenomen ten opzichte van december.

De Hang Seng-index in Hongkong dikte ruim 2 procent aan. Het Chinese techconcern Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, klom 5,5 procent. Het bedrijf profiteerde van de grote belangstelling voor de aandelen van zijn video-app Kuaishou Technology, die op 5 februari naar de beurs gaat in Hongkong.

In Sydney won de All Ordinaries 0,8 procent, ondanks een nieuwe lockdown in onder meer de Australische miljoenenstad Perth. Vooral de zilverproducenten waren in trek na een stijging van de prijs van het edelmetaal tot het hoogste niveau in zes maanden. De stijging volgde op een oproep op het internetforum Reddit om de zilverprijs te stuwen. Eerder gingen kleine beleggers via Reddit al de strijd aan met grote fondsen, door de beurskoersen van gamewinkel GameStop en bioscoopketen AMC tot ongekende hoogte te duwen.