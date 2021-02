'Hulp aan starters nog niet te merken in hypotheekcijfers'

DEN HAAG (ANP) - De maatregelen die zijn genomen om starters aan een woning te helpen, hebben in januari nog niet zichtbaar effect gehad. Volgens het Hypotheken Data Netwerk (HDN) lag het aantal aanvragen voor een hypotheek in januari "tegen de verwachting in" nagenoeg gelijk aan een jaar eerder, waarbij ook het aandeel starters nauwelijks veranderde.

In januari werden iets meer dan 39.000 aanvragen voor een hypotheek gedaan via het netwerk van HDN, een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. Starters waren goed voor 27 procent van de aanvragen. Ten opzichte van december daalde het percentage starters van het totaal zelfs licht. De cijfers van HDN beslaan volgens het netwerk circa 85 procent van de markt.

Om starters meer kansen te geven op de woningmarkt werden een aantal maatregelen genomen. Een daarvan is om per 1 januari de overdrachtsbelasting voor startende woningkopers tussen de 18 en 35 jaar af te schaffen. Volgens HDN tonen de cijfers onder andere aan dat tussenpersonen in ieder geval niet hebben gewacht tot januari met het aanvragen van hypotheken voor starters.

Verder merkt HDN op dat de gemiddelde hypotheeksom voor starters iets steeg ten opzichte van het slot van 2020. Dit was dik 285.000 euro en ligt nu op ruim 289.000 euro.