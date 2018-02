Bitcoin schiet onder de 9000 dollar

Ja het hoofd probleem voor al deze regeringen is het gezeik van banken naar regeringen toe, dit omdat er natuurlijk wereldwijd steeds meer vermogen ontrokken werd van de banken sector, die opging in niet geregistreerde financiële instellingen waar men geen kijk op heeft.

Als men al deze bullshit over crypto's niet de ether in had geslingerd zaten de crypto's nu op ruim 1 biljoen(eu) dollar en oplopend.

Ik voorspel ook dat de aandelen dit jaar minder zullen stijgen dan normaal de eerste 3 maanden van een jaar, dit omdat de financiën onbewust aan elkaar verbonden staan.

Hoeveel bedrijven gebruiken een desbetreffend algoritme met een blockchain niet voor zware berekeningen, dit om een beter product te creëren voor een hogere omzet dus meer winst.

De crypto die hier uit voorkomt is een beloning voor de miners, om de blockchain opgang te houden, deze doen het immers ook niet gratis (u wel).

Deze nieuwe crypto krijgt vaak zijn beginwaarde doordat het bedrijf die deze heeft gestart de eerste bijv 100.000 opkoopt voor laat zeggen 0,10 dollar p/st.(en de handel is begonnen)

Zware digitale beveiligingen, worden vaak door een algoritme/blockchain beveiligd.

Ik denk dat 99,9% van de mensen die het woord Bitcoin of crypto currency horen, niet een weten of snappen wat er allemaal achter zit.

Sukkels in mijn opinie of terwijl brullen en meebrullen net een kudde wilde dieren.