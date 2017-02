Groen licht voor reddingsplan UniCredit

Gepubliceerd op | Views: 250

MILAAN (AFN) - De Italiaanse bank UniCredit heeft woensdag ingestemd met het reddingsplan waarbij voor 13 miljard euro aan nieuwe aandelen worden uitgegeven. De stukken wordt met een korting van 38 procent in de markt gezet. UniCredit heeft het geld nodig om zijn kapitaalpositie te versterken.

Bij de claimemissie, waarbij aandeelhouders dertien nieuwe aandelen krijgen voor iedere vijf aandelen die ze bezitten, is vastgesteld op 8,09 euro per aandeel. Het is de derde keer sinds 2008 dat de bank zijn kapitaal heeft moeten versterken. De emissie ligt dicht bij de totale waarde van UniCredit die wordt geraamd op 16,5 miljard euro.

In de stresstest van de Europese Centrale Bank afgelopen zomer kwam UniCredit als een van de zwakste banken naar voren. Onder leiding van de nieuwe baas Jean-Pierre Mustier is de bank een omvangrijke reorganisatie begonnen, waarbij onder meer filialen worden gesloten en het mes wordt gezet in het personeelsbestand.