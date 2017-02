Gepubliceerd op | Views: 585

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan woensdag voor een licht hogere opening. Het sentiment wordt daarbij gesteund door de sterke cijfers van Apple. Daarnaast wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve.

Apple boekte in het afgelopen kwartaal een recordomzet, geholpen door een sterke vraag naar de nieuwe iPhone 7. De omzet van 78,4 miljard dollar viel hoger uit dan analisten hadden verwacht. Het aandeel Apple gaat flink omhoog in de handel voorbeurs.

Chipproducent Advanced Micro Devices (AMD) kwam dinsdag nabeurs ook met kwartaalresultaten. AMD drong het verlies terug en kwam met meevallende prognoses. Het aandeel noteert in de voorbeurshandel eveneens in de plus. Facebook opent woensdag na het slot de boeken over de afgelopen periode.

ADP

De Fed houdt naar verwachting het monetaire beleid onveranderd, na de renteverhoging van december. Er wordt daarom vooral uitgekeken naar de toelichting door de centrale bank. Mogelijk kan daaruit iets worden opgemaakt over het toekomstige beleid van de Fed.

Loonstrookverwerker ADP meldde voorbeurs dat er vorige maand per saldo 246.000 arbeidsplaatsen zijn gecreëerd in het Amerikaanse bedrijfsleven terwijl economen hadden gerekend op 168.000 nieuwe banen. Het cijfer van ADP loopt vooruit op het officiële banenrapport dat vrijdag naar buiten komt.

Dow Jones

Kort na opening maken de marktonderzoekers Markit en ISM nog informatie bekend over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie. Ook worden gegevens over de bouwuitgaven gemeld.

De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag overwegend met verlies. De Dow-Jonesindex zakte 0,5 procent op 19.864,09 punten. De S&P 500 zakte 0,1 procent naar 2278,87 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq eindigde nagenoeg onveranderd op 5614,79 punten.