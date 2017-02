KPN verbetert resultaten bij lagere omzet

Wachten is op een internationale speler die KPN overneemt om in haar mondiale strategie ook Nederland toe te voegen. Omzetgroei zit er gewoonweg niet in de komende jaren. Markt is verzadigd en prijzen zullen alleen maar dalen. Niets mis met dit gezonde bedrijf. Dividend en overname fantasie moeten koers drijven. Aandeel voor in de wijnkelder. Net als PostNL dat gewoon echt een keer van de markt zal verdwijnen door overname (vraag me wel eens af of onze staat ook nee gezegd zou hebben tegen een bod van Deutsche Post....).