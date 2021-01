Chinese telecombedrijven worden van beurs New York gehaald

Trump zijn laatste stuiptrekkingen alvorens hij president af is.



En wat schiet hij ermee op? Elke belegger kan tegenwoordig gewoon aandelen kopen in hong kong of shanghai, Waar die chinese telecombedrijven gewoon genoteerd staan.



Blij als die trump weg zal zijn. Ik geloof wel in het republikeinse gedachtengoed, maar zeker NIET in trump