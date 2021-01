Tesla gaat op prijs de concurrentie aan met rivalen in China

Tesla ligt ver voor op de concurrentie. Met elektrisch rijden, maar nog meer met de ontwikkeling van autonoom rijdende auto's. De enige echt grote concurrent van Tesla is in mijn ogen alleen de Polestar. VW Group probeert het ook, maar is het toch nog net niet. De e-tron en Taycan halen bij lange na nog niet de actieradius van de long ranges van Tesla en de iD3 zie ik niet als een echte concurrent. Zit in een heel andere prijsklasse en trekt ander publiek.

Al dit positieve neemt echter niet weg dat de k/w-verhouding van Tesla echt nergens meer op slaat. Zelf heb ik ook nog een paar aandelen Tesla en die houd ik ook vast, maar om nu op deze niveau's nog in te stappen is toch wel erg riskant.



En een beetje off topic: wie weet wat vandaag met de Euro is gebeurd. Vandaag staat mijn aandelenportefeuille 1,5% in de plus, alleen maar door koersverlies van de Euro. Voor de Amerikaanse aandelen was dit voor mij natuurlijk gunstig, maar vond het wel zeer opmerkelijk. Kan echter niet vinden waar deze daling van de Euro vandaan komt.