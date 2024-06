Beursblik: nog veel potentieel bij Adyen

(ABM FN-Dow Jones) De stemming bij beleggers over Adyen blijft bedrukt na een kwartaal waarin het bedrijf voor de tweede keer in een jaar in het defensief zit, maar het aandeel blijft veel potentieel houden. Dat stelde Jefferies maandag in een rapport, met als conclusie dat een hogere marktwaardering alleen mogelijk is bij consistente prestaties.

De analisten spraken vorige week met Hemmo Bosscher en Josh Massner van Adyen over de marges op de betaalvolumes, de platforms en embedded finance.

Adyen blijft vol vertrouwen over een versnelling in 2025 en 2026, na investeringen in personeel voor productontwikkeling en verkoop in Noord-Amerika. Jefferies ziet veel kansen in de VS, waar Adyen nog een relatief klein marktaandeel heeft, maar dit blijft onzeker door de sterke concurrentie.

Directeur van de divisie Platforms Bosscher klonk vol vertrouwen over de groeikansen bij Platforms, zag Jefferies, ondanks het feit dat rivaal Stripe er eerder bij was op dit gebied. Adyens kernproduct is verschoven van marktplaatsaanbod zoals bij eBay werd doorgevoerd naar verticale software-as-a-service, zoals het Micros-platform van Oracle, Toast of Lightspeed, meldde Jefferies. Behalve in de VS slaat Platforms nu ook aan in Europe en elders, waar Adyen de indruk heeft een voorsprong te hebben op de concurrentie.

De marge op betaalvolumes, de zogeheten 'take rate' van Adyen, blijft een onderwerp van hevig debat. Deze marges lopen sterk uiteen per klant, mede afhankelijk van de volumes, en dit onderwerp zal ook bij de halfjaarcijfers nog door de hoofden van beleggers spelen, denkt Jefferies.

Al met al denkt de zakenbank dat Adyen op dit niveau aantrekkelijk gewaardeerd is, met uitstekende omzetgroei vergeleken met andere spelers in Europa en ruimte voor margeverbetering. De aandelen prijzen momenteel een groei van laag in de 20 procent in, en dat betekent dat als het tweede kwartaal een gezonde versnelling laat zien, profiterend van een gemakkelijke vergelijkingsbasis, de aandelenkoers van Adyen kan stijgen.

Jefferies heeft een koopadvies en een koersdoel van 1.821 euro, wat een opwaarts potentieel biedt van 48 procent.

Op een rood Damrak daalde het aandeel Adyen maandag 0,5 procent naar 1.225,80 euro.