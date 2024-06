Wall Street koerst af op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel in New York noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,3 procent in het groen.

Dinsdag kwam het eerste van een aantal datapunten naar buiten, dat inzicht gaf in de toestand van de arbeidsmarkt. In april stonden er circa 8,06 miljoen vacatures open, het laagste niveau in meer dan drie jaar. Het kwam ook ruim onder de consensusvoorspelling van 8,4 miljoen uit.

Volgens beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx werden de koersen ondersteund door de "aanzienlijke daling" van de obligatierentes na een onverwacht sterke daling in de VS van het aantal vacatures. "De terugval wijst op een afkoelende arbeidsmarkt en verhoogt de verwachtingen dat de Federal Reserve de rentes eerder kan verlagen om de economische activiteit te stimuleren."

De laatste werkgelegenheidscijfers werden zojuist gepubliceerd met de publicatie van het ADP banenrapport. Het aantal nieuwe banen kwam in mei uit op 152.000, terwijl de markt rekening hield met ongeveer 175.000 banen. Ook werd het cijfer van vorige maand licht neerwaarts bijgesteld. "De banengroei en de loongroei vertragen", zei hoofdeconoom Nela Richardson van ADP in een toelichting.

Ook zal er vanmiddag aandacht zijn voor de inkoopmanagersindices van S&P en het ISM. Verder staan ook de wekelijkse olievoorraden geagendeerd.

De olieprijzen wisten gedurende de dag wat te herstellen na vijf dagen van dalingen. Een vat WTI-olie steeg woensdag 0,5 procent naar 73,59 dollar.

De tienjaarsrente in de VS daalden na de ADP-cijfers licht naar 4,32 procent, terwijl de euro/dollar wat terrein verloor op 1,0873.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Campbell Soup steeg 1,6 procent voorbeurs, na solide cijfers. Het bedrijf heeft in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2024 meer omzet en winst behaald. Ook werpt de overname van Sovos al zijn vruchten af.

Dollar Tree daalde 2 procent, na cijfers. De retailer voldeed aan de winstverwachtingen voor het eerste fiscale kwartaal en bekijkt de strategische opties voor Family Dollar.

Hewlett Packard Enterprise steeg voor de openingsbel met ruim 15 procent. De resultaten van het server- en cloudsoftwarebedrijf, die dinsdagavond bekend werden gemaakt, overtroffen de verwachtingen, waarbij de kwartaalomzet van AI-servers verdubbelde tot meer dan 900 miljoen dollar.

De aandelen van het cyberbeveiligingsbedrijf Crowdstrike stegen bijna 12 procent voorbeurs, nadat het een stijging van de kwartaalomzet rapporteerde.

De verzekeringssoftwarespecialist Guidewire Software verhoogde zijn jaarvooruitzichten na beter dan verwachte kwartaalresultaten. De aandelen stegen bijna 9 procent voorbeurs.

Tesla-topman Elon Musk bevestigde dat veel Nvidia-chips die aanvankelijk bedoeld waren voor de EV-productie van Tesla, vanwege logistieke problemen werden omgeleid naar sociale-mediabedrijf X. Het aandeel Tesla reageerde nauwelijks en noteerde voor de openingsbel 0,6 procent hoger.

Een rechtbank heeft het bedrag dat Monsanto, eigendom van Bayer, moet betalen in een recente zaak in verband met de Roundup-onkruidverdelger met ongeveer 82 procent verlaagd tot omgerekend bijna 1,9 miljard dollar. Het aandeel Bayer steeg in Europa met 1,3 procent.

Er zijn ook cijfers van Lululemon Athletica en Victoria's Secret geagendeerd.

Slotstanden

De S&P 500 steeg dinsdag 0,2 procent tot 5.291,34 punten en de Dow Jones-index won 0,4 procent tot 38.711,29 punten. Technologiebeurs Nasdaq werd 0,2 procent meer waard op 16.856,91 punten.