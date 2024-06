AEX start handelsdag naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong fractioneel in het rood.

Maandag kende de AEX aanvankelijk nog een overtuigende start van de nieuwe handelsmaand, waarbij de hoofdindex volledig groen kleurde, maar in de loop van de dag verdampte een groot deel van de winst en de stijging bleef uiteindelijk beperkt tot 0,2 procent, op een slotstand van 905,10 punten.

Het aanvankelijke optimisme op de Europese beurzen werd onder meer ingegeven door de verwachting dat de Europese Centrale Bank donderdag de rente verlaagd met 25 basispunten naar 3,75 procent.

Hiermee zou sprake zijn van de eerste verlaging sinds september 2019, toen de rente in de eurozone voorafgaand aan de pandemie nog 0,50 procent negatief bedroeg.

De Amerikaanse Federal Reserve is evenwel nog niet toe aan een renteverlaging deze maand, gelet op de inflatieontwikkeling die iets hardnekkiger is dan in de eurozone, en de Amerikaanse hoofdindices doken maandag na een uur handelen in het rood. Richting de slotzoemer werden de verliezen echter weer weggewerkt, en hoofdgraadmeter S&P 500 wist de handelsdag toch af te sluiten met een bescheiden winst van 0,1 procent.

De Amerikaanse olie-future kreeg daarnaast maandagavond in New York een opdoffer, met een daling van 3,6 procent naar 74,22 dollar per vat, nadat OPEC+ afgelopen weekend de huidige productiebeperkingen verlengde tot in 2025, maar daarbij wel ruimte laat voor een aantal leden om hun vrijwillige productiebeperkingen vanaf oktober deels terug te draaien.

Vanochtend daalde de olie-future in de Aziatische handel met krap een procent verder.

De Aziatische beurzen koersten vanochtend overwegend licht lager. De beurzen in Sydney, Tokio en Seoel verloren tot een half procent, terwijl Hongkong krap een half procent won.

In India stonden de aandelenmarkten wel flink onder druk, in afwachting van de uitslag van de presidentsverkiezingen. De verwachting is dat zittend president Narendra Modi een derde termijn weet te winnen.

Op het macro-economische vlak hebben beleggers vandaag onder meer oog voor de Amerikaanse fabrieksorders en de vacatures. Vrijdag staat het Amerikaanse banenrapport op de agenda.

Bedrijfsnieuws

NX Filtration zal samen met Bucher Denwel werken aan een oplossing voor het filteren van bier. Bucher kan via de samenwerking met NX zijn productaanbod uitbreiden. NX meldde geen financiële details.

Berenberg verlaagde dinsdag het advies voor Alfen van Kopen naar Houden en het koersdoel van 54,00 naar 40,00 euro. En het koersdoel voor Aalberts werd door Berenberg verlaagd van 65,00 naar 56,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg maandag 0,1 procent tot 5.283,40 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 38.571,03 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 16.828,67 punten.