Beursblik: Goldman zet Signify op de favorietenlijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft maandag Signify op de lijst met favoriete aandelen gezet. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. De ramingen van Goldman voor de aangepaste EBITA in 2025 en 2026 liggen 12 en 19 procent boven de consensus, aldus analist Daniela Costa van Goldman Sachs. Zij denkt dat de marge vooral zal profiteren van de kostenbesparingen die de verlichtingsspecialist doorvoert. Daarnaast merkte Costa op dat zowel de groothandel als de detailhandel lijkt te stoppen met het terugbrengen van hun voorraden. "En er zijn eerste signalen dat de vraag in het consumentensegment verbetert." Goldman hanteert een koersdoel voor Signify van 38,00 euro. Het aandeel steeg maandag met 2,6 procent naar 25,56 euro. Bron: ABM Financial News

