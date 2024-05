AEX start handelsdag terughoudend in afwachting van inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong fractioneel in het groen.

Donderdag maakte de AEX nog een pas op de plaats op een slotstand van 905,58 punten.

Tegenvallende economische data uit de VS zorgden ervoor dat de rentes na twee dagen van stijgingen weer een stapje terug deden. Hier profiteerden vooral de Europese beurzen van.

Europese beleggers bleven echter voorzichtig, in afwachting van de inflatiecijfers uit de eurozone en de VS over respectievelijk mei en april, die vandaag verschijnen. Daar waar de twijfels over een eerste renteverlaging door de Fed aanhouden, is de markt er zo goed als zeker van dat de Europese Centrale Bank volgende week de rente zal verlagen met 25 basispunten.

Olli Rehn, bestuurslid van de ECB en hoofd van de Finse centrale bank, benadrukte maandag in een toespraak nog dat de inflatie in de eurozone blijft dalen. "De tijd is dus rijp om in juni het monetaire beleid te versoepelen en de rente te verlagen", aldus de centraal bankier.

Vandaag wordt om 11:00 uur de inflatie in mei in de eurozone vrijgegeven. Om 14:30 uur volgt in de VS de PCE-kerninflatie over april, een cijfer dat de Fed als leidraad beschouwt bij het bepalen van het rentebeleid.

Er wordt gerekend op een PCE-inflatie van 2,7 procent in april en een kerninflatie van 2,8 procent, wat erop zou wijzen dat de inflatiedruk iets aan het afnemen is. De aandacht zal opnieuw uitgaan naar de dienstensector, waar de opwaartse druk op de consumentenprijzen vooral zit.

"Hoger dan verwachte cijfers, die wijzen op aanhoudende prijsdruk, kunnen het voor de Fed moeilijker maken om de rente de komende maanden te verlagen. Beleidsmakers hopen daarom waarschijnlijk op een misser bij de kern-PCE, vooral bij het maandcijfer, zonder opwaartse bijstellingen van cijfers voor eerdere maanden", schreven marktanalisten van CMC Markets eerder in een vooruitblik.

De marktverwachting voor een renteverlaging door de Fed in september is inmiddels gedaald tot rond de 50 procent, terwijl een minderheid van de markt momenteel rekent op een tweede verlaging in november of december.

In aanloop naar de inflatiecijfers in de VS deden de Amerikaanse hoofdindices op Wall Street donderdagavond een stap terug. De S&P 500 daalde ruim een half procent, terwijl techbeurs Nasdaq ruim een procent prijs gaf.

De Aziatische beurzen koersten vanochtend eensgezind in het groen. Koplopers waren de beurzen in Tokio en Hongkong met winsten van krap een procent.

In Azië liet de Japanse industriële productie in april een verrassende daling zien van 0,1 procent op maandbasis, terwijl de kerninflatie in mei conform verwachting uitkwam op 1,9 procent. Chinese overheidscijfers toonden een krimp in de Chinese industrie, na twee maanden van groei, terwijl het groeitempo in dienstensector iets daalde.

De Amerikaanse olie-future daalde donderdagavond in New York met 1,7 procent naar 77,91 dollar per vat. Vanochtend daalde de future in de Aziatische handel nog eens met 0,3 procent.

Bedrijfsnieuws

De lopende beoordeling van het middel leniolisib van Pharming voor de behandeling van APDS in de Europese Unie loopt vertraging op, zo meldde Pharming donderdagavond laat. CEO Sijmen de Vries gaf aan "teleurgesteld" te zijn door het uitstel van de Europese licentie, maar tegelijkertijd is Pharming "verheugd" dat het CHMP positief heeft geoordeeld over het klinische voordeel van leniolisib voor APDS-patiënten.

Galapagos gaat samenwerken met Adaptimmune Therapeutics, met een optie om de nieuwe generatie TCR T-celtherapie van het Britse bedrijf exclusief te licentiëren voor hoofd- en halskanker en mogelijke toekomstige vaste tumor indicaties.

Fugro rondde het aandeleninkoopprogramma af dat op 20 maart van dit jaar werd aangekondigd. De ingekochte aandelen worden door Fugro gebruikt voor beloningsprogramma's van het eigen personeel.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 0,6 procent op 5.235,48 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 16.737,08 punten, waarbij Nvidia voor het eerst sinds de sterke kwartaalcijfers vorige week terrein verloor. De Dow Jones index leverde 0,9 procent in op 38.111,48 punten, onder meer door een koersval van het aandeel Salesforce.