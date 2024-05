Aziatische beurzen vinden weg omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten vrijdagochtend eensgezind in het groen, in aanloop naar inflatiecijfers in de Eurozone en de VS.

Koplopers waren vanochtend de beurzen in Tokio en Hongkong met winsten van krap een procent.

In Azië liet de Japanse industriële productie in april een verrassende daling zien van 0,1 procent op maandbasis, terwijl de kerninflatie in mei conform verwachting uitkwam op 1,9 procent. Chinese overheidscijfers toonden een krimp in de Chinese industrie, na twee maanden van groei, terwijl het groeitempo in dienstensector iets daalde.

Later vandaag worden in de eurozone en de VS inflatiecijfers vrijgegeven die bepalend zullen zijn voor het monetaire beleid van de ECB en de Fed.

In aanloop naar de PCE-kerninflatie in de VS deden de Amerikaanse hoofdindices op Wall Street donderdagavond een stap terug. De S&P 500 daalde ruim een half procent, terwijl techbeurs Nasdaq meer dan een procent prijs gaf.

Er wordt gerekend op een PCE-inflatie van 2,7 procent in april en een kerninflatie van 2,8 procent, wat erop zou wijzen dat de inflatiedruk iets aan het afnemen is. De aandacht zal opnieuw uitgaan naar de dienstensector, waar de opwaartse druk op de consumentenprijzen vooral zit.

"Hoger dan verwachte cijfers, die wijzen op aanhoudende prijsdruk, kunnen het voor de Fed moeilijker maken om de rente de komende maanden te verlagen. Beleidsmakers hopen daarom waarschijnlijk op een misser bij de kern-PCE, vooral bij het maandcijfer, zonder opwaartse bijstellingen van cijfers voor eerdere maanden", schreven marktanalisten van CMC Markets eerder in een vooruitblik.

De Amerikaanse olie-future daalde donderdagavond in New York met 1,7 procent naar 77,91 dollar per vat. Vanochtend daalde de future in de Aziatische handel nog eens met 0,3 procent.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een weinig spannende opening.