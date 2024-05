Beeld Nederlandse economie ook in mei verder verslechterd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het beeld van de Nederlandse economie is in mei verder verslechterd. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag. Volgens de conjunctuurklok van het CBS presteerden afgelopen maand nu 11 van de 13 indicatoren slechter dan de langetermijntrend. Consumenten waren in mei een fractie negatiever dan in april. Producenten waren daarentegen in mei wat minder negatief dan een maand eerder. Het consumenten- en producentenvertrouwen lagen afgelopen maand onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Bron: ABM Financial News

