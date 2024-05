Inflatie Nederland stabiliseert Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in Nederland is in mei gelijk gebleven. Dit bleek vrijdagochtend uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De consumentenprijzen stegen in mei met 2,7 procent, gelijk aan de prijsstijging in april. De energieprijzen stegen harder, terwijl de voedselprijzen juist iets minder hard stegen. De diensteninflatie nam ook toe. Op 11 juni volgt het definitieve cijfer. Bron: ABM Financial News

