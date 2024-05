AEX dicht bij huis gebleven

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs deed het donderdag rustig aan en bleef dicht bij huis na twee dagen van dalingen.

De AEX index daalde uiteindelijk fractioneel tot 905,58 punten.

Tegenvallende economische data uit de VS zorgden ervoor dat de rentes na twee dagen van stijgingen weer een stapje terug deden. Hier profiteerden vooral de Europese beurzen van.

Beleggers kijken nu reikhalzend uit naar de inflatiecijfers van vrijdag.

Als eerste zal die in de eurozone worden gepubliceerd. Dat de ECB volgende week de rente verlaagt, lijkt een zekerheidje, maar daarna is nog de vraag.

Vrijdagmiddag volgt het inflatierapport uit de VS. Het betreft de PCE-inflatie, de favoriete inflatiebarometer van de Fed. De financiële markten hebben nog slechts één renteverlaging voor dit jaar ingeprijsd.

In een rapport van JPMorgan werd onder meer gewezen op nog altijd hoge rente voor veel consumenten en bedrijven. Met name voor segmenten met hoge schulden, zoals commercieel vastgoed maar ook mkb-bedrijven, die werkgevers zijn voor driekwart van de private sector in de VS. Tevens stijgen de creditcardschulden en betalingsachterstanden op autoleningen, liet de New York Fed zien in zijn laatste rapport over schulden van huishoudens.



Toch is de consumptie niet in het geding. De sterke loonstijgingen houden de portemonnees van veel consumenten gevuld. Het rapport van JPMorgan suggereerde verder dat het met de bedrijfswinsten wel snor zat en dat aandelen op de lange termijn belangrijk zijn voor beleggers om rendement te genereren.

Op het macro-economisch front werd bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone wel in de lift zit, zij het enigszins beperkt. De werkloosheid daalde van 6,5 procent in maart naar 6,4 procent in april. De Amerikaanse economie bleek in het eerste kwartaal met 1,3 procent gegroeid, terwijl een eerdere raming nog wees op 1,6 procent.

De olieprijzen daalden donderdag, ondanks dat Amerikaanse olievoorraden met ruim 4 miljoen vaten waren afgenomen. Een vat Brent olie werd 0,8 procent goedkoper en daalde naar 82,87 dollar.

De rentes daalden ook. De Amerikaanse tienjaarsrente viel 8 basispunten terug naar 4,55 procent, terwijl de Duitse variant 3 basispunten inleverde naar 2,66 procent.

De euro/dollar wist terreinwinst te boeken en noteerde op 1,0841.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen was ArcelorMittal de grootste stijger met een koerswinst van 3,2 procent, gevolgd door Adyen met een winst van 1,5 procent,

Besi beleefde een minder goede dag en verloor 3,0 procent.

In de AMX won Alfen 3,9 procent, na berichten dat het Zweden gaat helpen om meer hernieuwbare energie aan het elektriciteitsnet te koppelen en het tegelijkertijd in balans te houden.

Just Eat Takeaway won 2,3 procent. Amazon.com versterkt de samenwerking met Grubhub en kan zijn belang uitbreiden tot eventueel 18 procent.

Flow Traders verloor 1,3 procent.

In de AScX won Fastned 3,5 procent, gevolgd door PostNL met een winst van 3,3 procent.

Azerion sloot de dag onveranderd, na een cijferupdate en een vijf procent hogere opening.

Renewi steeg na de jaarcijfers en de verkoop van UK Municipal met 1,9 procent. Degroof Petercam uitte zich vooral ontevreden over de verkoopprijs van UK Municipal. ABN AMRO was beter te spreken over de jaarrapportage van de recyclespecialist.

NX Filtration verloor bijna 17 procent na een verkoopadvies van KBC Securities. Het koersdoel bleef wel 3,30 euro. NX Filtration kondigde donderdag aan dat Jan Feie Zwiers de nieuwe CFO wordt, nadat de huidige CFO Mark Luttikhuis besloot zijn carrière elders voort te willen zetten.

Het volatiele Vivoryon daalde 21,0 procent.

Kepler Cheuvreux verlaagde het koersdoel voor Onward Medical van 14,00 naar 12,30 euro, maar met behoud van het koopadvies. Het lokaal genoteerde aandeel steeg met 1,9 procent naar 5,30 euro.

Tussenstanden Wall Street

Bij het slot van de Amsterdamse beurs noteerden de Amerikaanse indices in het rood en daalde de toonaangevende S&P 500 circa 0,5 procent.