Beursblik: verkoop UK Municipal goede zet Renewi

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Het is goed nieuws dat Renewi de UK Municipal-activiteiten heeft verkocht. Dit liet analist Thijs Berkelder van ABN AMRO Oddo aan ABM Financial News weten. Die verkoop gaat gepaard met een kasuitstroom van 154 miljoen euro, een bedrag dat niet veel afweek van de 150 miljoen euro die Berkelder had voorzien. "Maar is het vermoedelijk wat meer dan waar de markt op had gehoopt." De analist van ABN noemde het ook positief dat Renewi dit kan financieren met een bruglening van 120 miljoen euro, waardoor een aandelenemissie niet nodig is. Verder merkte Berkelder op dat de aangepaste EBIT afgelopen boekjaar van 105,5 miljoen euro iets beter was dan de 104 miljoen euro die de analist had voorzien, maar wel iets lager dan de bedrijfsconsensus van 108 miljoen euro. Kortom, geen heel grote verrassingen voor Berkelder vanochtend, toen Renewi de boeken opende. De markt was wellicht iets te optimistisch, zei hij. "maar meest belangrijk voor de investment case is dat de onderneming eindelijk verlost is van de verliezen van UK Municipal, en dus zich weer volledig met positieve energie kan richten op de verdere uitbouw van hun Europese activiteiten.' De onderliggende vrije kasstroom van circa 70 miljoen euro per jaar, biedt na aftrek van 20 tot 30 miljoen euro voor investeringen in de groei, 40 tot 50 miljoen euro voor schuldreductie, dividendverhoging "en wellicht op termijn ook M&A", zei Berkelder, die een Outperform advies op het aandeel heeft met een koersdoel van 10,00 euro. Het aandeel Renewi steeg donderdag met 1,9 procent naar 7,52 euro. Bron: ABM Financial News

