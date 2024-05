Lagere opening voor Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, voortbordurend op het verlies van woensdag, in afwachting van een belangrijk inflatiecijfer op vrijdag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de openingsbel tot 0,2 procent in het rood. De recente stijging van de rendementen op staatsleningen lijkt de aanleiding te zijn voor een risicomijdende stemming, met dalende prijzen voor aandelen en koperprijzen. Beleggers verschansten zich in veronderstelde veilige havens zoals de Japanse yen en staatsleningen van Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waardoor de rendementen donderdag weer wat daalden. Op de achtergrond speelt de aanstaande publicatie op vrijdag van het PCE-inflatiecijfer in het Amerikaanse rapport over de gezinsbestedingen in april. Dat is een favoriete inflatie-indicator van de Federal Reserve en dit inflatiecijfer kan daarom de stemming van de markt in de komende weken bepalen. De Amerikaanse economie groeide in het eerste kwartaal niet met 1,6 procent, zoals eerder was gemeld, maar met 1,3 procent, meldde het ministerie van Handel. Dat is een harde trap op de rem na de 3,4 procent groei een kwartaal eerder. Het aantal steunaanvragen afgelopen week was met 219.000 min of meer stabiel en vrijwel gelijk aan de verwachting. De olieprijs daalde. Een juli-future West Texas Intermediate daalde 0,3 procent tot 78,97 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0815. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0799 op de borden. Bedrijfsnieuws Enkele grote retailers kwamen voorbeurs met resultaten. Foot Locker overtrof de verwachtingen, hoewel de winst daalde van 36 miljoen naar 8 miljoen dollar. De outlook werd niet gewijzigd en het aandeel lijkt 15 procent hoger te openen. Best Buy koerst af op een 7 procent hogere opening. De omzet daalde met 9,5 miljard tot 8,8 miljard dollar, maar de outlook bleef staan. Agilent Technologies verlaagde zijn omzet- en winstverwachting, omdat de markt "minder snel herstelt dan verwacht". Het aandeel koerste voorbeurs 13 procent lager. C3.ai meldde een sterker dan verwachte omzet en steeg voorbeurs 9 procent. Faraday Future Intelligent Electric steeg voorbeurs 3 procent, nadat de koers woensdag al met 62 procent kelderde na tegenvallende jaarcijfers. HP steeg voorbeurs 4,5 procent op een licht hoger dan verwachte aangepaste winst per aandeel en een kleiner dan verwachte omzetdaling. Salesforce meldde een beter dan verwachte aangepaste winst per aandeel maar de omzet viel tegen evenals de vooruitzichten voor het komende kwartaal. Het aandeel verloor voorbeurs 17 procent. American Eagle Outfitters meldde een omzetgroei van 6 procent, maar stelde toch teleur en het aandeel lijkt 7 procent lager te openen. Slotstanden Wall Street sloot woensdag lager. De S&P 500 sloot 0,7 procent lager op 5.266,95 punten en de Nasdaq verloor 0,6 procent tot 16.920,58 punten. De Dow Jones-index leverde 1,1 procent in en daalde naar 38.441,54 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.