JP Morgan: inflatie te warm en rente te koud, maar winst precies goed

(ABM FN-Dow Jones) Afgelopen week bracht Goudlokje een stap dichter bij de "precies goede" economische temperatuur. Dat stelde JP Morgan donderdag in een commentaar, verwijzend naar het sprookje over Goudlokje en de pap die precies de goede temperatuur moet zijn voor de drie beren.

De veelgebruikte metafoor voor de juiste monetaire balans tussen inflatie en rente voor optimale economische groei is een cliché, maar blijft toepasselijk, stellen de economen.

Zij benadrukken dat de inflatie nog altijd "te warm" is, op 3,4 procent. Met name de prijzen van huisvesting en diensten blijven hoog, terwijl de prijzen van goederen niet veel verder kunnen dalen, met de aanhoudend hoge grondstoffenprijzen. Dit geldt zowel voor de Amerikaanse markt als voor de Europese en Britse, al is het probleem daar beperkter.

Tegelijkertijd betekent de nog altijd hoge rente "koude pap" voor veel consumenten en bedrijven. Met name voor segmenten met hoge schulden, zoals commercieel vastgoed maar ook mkb-bedrijven, die werkgevers zijn voor driekwart van de private sector in de VS. Ook stijgen de creditcardschulden en betalingsachterstanden op autoleningen, liet de New York Fed zien in zijn laatste rapport over schulden van huishoudens. Dat betekent niet dat de consumptie in problemen is, aangezien de bulk van de schulden van huishoudens, de hypotheken, geen signalen afgeven van betalingsachterstanden. De sterke loonstijgingen houden de portemonnees van veel consumenten gevuld.

Intussen is de temperatuur van de bedrijfswinsten "precies goed", en ook beter dan verwacht. De winstgroei in het eerste kwartaal was gemiddeld meer dan 5 procent, met stijgende marges omdat hogere kosten kunnen worden doorgegeven aan de consumenten, die de hogere prijzen nog altijd kunnen betalen. Behalve tot meer aandeleninkopen leiden deze hoger dan verwachte winsten ook tot extra investeringen, waarbij er veel aandacht is voor kunstmatige intelligentie.

Dit bevestigt de rol van aandelen als bronnen van rendement op de lange termijn in de beleggingsportefeuilles, met aanhoudende groei die zich niet stoort aan te warme inflatie of te koude rentes.