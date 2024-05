Best Buy last van beperkte vraag naar consumentenelektronica

(ABM FN-Dow Jones) Best Buy heeft in het eerste kwartaal niet voldaan aan de omzetverwachtingen, maar wees wel op hogere winsten en lagere kosten, ondanks de zwakkere vraag naar consumentenelektronica. Dit maakte de Amerikaanse elektronicaketen donderdag bekend.

“We zitten in een uitdagend klimaat voor consumentenelektronica, met lager dan verwachtte verkopen. Maar het bedrijf tracht de winstgevendheid te beschermen en bereidt zich tegelijkertijd voor op toekomstige groei”, aldus CEO Corie Barry.

De netto-omzet daalde van 9,47 miljard dollar een jaar geleden, naar 8,85 miljard dollar.

De nettowinst over de periode van drie maanden, die eindigde op 4 mei, steeg licht naar 246 miljoen dollar, ofwel 1,13 dollar per aandeel. Dit was vorig jaar nog 244 miljoen dollar en 1,11 dollar per aandeel.

Gecorrigeerd voor eenmalige posten, waaronder herstructureringskosten, rapporteerde Best Buy een winst van 1,20 dollar per aandeel. De verwachtingen lagen op 1,08 dollar per aandeel.

De retailer heeft ook op de uitgaven bezuinigd. Eerder dit jaar zei CEO Barry dat het bedrijf werknemers zou ontslaan en in de hele onderneming op de kosten zou besparen. Ze specificeerde het aantal ontslagen niet, maar zei dat Best Buy zou investeren in gebieden die de groei zouden kunnen stimuleren, zoals kunstmatige intelligentie.

Begin februari had Best Buy meer dan 85.000 medewerkers. Dat is minder dan de bijna 125.000 werknemers die het bedrijf aan het begin van 2020 had en ook minder dan de 90.000 werknemers begin 2023.

Het bedrijf zei eind februari ook dat het dit boekjaar 10 tot 15 winkels zou sluiten, nadat in het voorgaande jaar 24 winkels werden gesloten.

Outlook

"Als we naar de rest van het jaar kijken, blijven we een opeenvolgende verbetering van onze vergelijkbare verkoopprestaties verwachten, maar we denken dat we richting het middelpunt van onze jaarlijkse verkoopdoel gaan”, aldus CFO Matt Bilunas van Best Buy.

Het bedrijf houdt rekening met een omzet van 41,3 miljard tot 42,6 miljard dollar. De vergelijkbare omzet zal liggen tussen 3,0 procent negatief en nul procent.

De aangepaste en verwaterde winst moet tussen de 5,75 naar 6,20 dollar winst per aandeel uitkomen.

De kapitaaluitgaven dalen naar verwachting van 800 miljoen dollar naar 750 miljoen dollar.

Het aandeel noteerde donderdag na de cijfers 1,5 procent hoger.