Foot Locker overtreft winstverwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Foot Locker heeft in het eerste kwartaal de winstverwachtingen overtroffen en de ingezette herstructurering lijkt vruchten af te werpen. Dit bleek donderdag uit cijfers van de sportwinkelketen. "We hebben een solide start van het jaar gehad, wat aantoont dat ons Lace Up Plan werkt. Dit plan behelst de herlancering van het merk en het hervormen van de vastgoedlocaties", aldus CEO Mary Dillon. De sneakergigant zag de vergelijkbare omzet tijdens het eerste fiscale kwartaal met 1,8 procent dalen naar 1,88 miljard dollar. Dat was beter dan de daling van 3,1 procent die analisten hadden verwacht. Het gerapporteerde nettoresultaat van Foot Locker in het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 4 mei, bedroeg 8 miljoen dollar, ofwel 0,09 cent per aandeel. Vorig jaar in dezelfde periode bedroeg dit 36 miljoen dollar, ofwel 0,38 dollar per aandeel. Gecorrigeerd voor eenmalige posten, waaronder bijzondere waardeverminderingen in verband met onder meer bepaalde winkelsluitingen en herstructureringen, rapporteerde Foot Locker een winst van 0,22 dollar per aandeel. Hierbij lag de consensus op 0,12 dollar per aandeel. Aan het einde van het kwartaal stond de kaspositie van het bedrijf op 282 miljoen dollar, terwijl de totale schulden 446 miljoen dollar bedroegen. Op 4 mei 2024 kwam de waarde van de voorraden uit op 1,7 miljard dollar. Dat was 5,6 procent lager dan aan het einde van het eerste kwartaal van vorig jaar. Outlook Het bedrijf handhaafde ook zijn verwachtingen voor het lopende jaar, waarin wordt verwacht dat de omzet tussen een daling van 1 procent en een stijging van 1 procent zal liggen. Analisten houden rekening met een daling van 0,6 procent. Voor het volledige jaar verwacht Foot Locker dat de gecorrigeerde winst per aandeel tussen de 1,50 en 1,70 dollar zal liggen. Analisten voorzien een jaarwinst van 1,57 dollar. Het aandeel schoot voorbeurs ruim 13 procent omhoog. Bron: ABM Financial News

