Brookfield wil het Franse Neoen overnemen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brookfield is in gesprek met Neoen om een belang van 53 procent in de Franse producent van hernieuwbare energie te verwerven voor een bedrag van 39,85 euro per aandeel. Dit maakte het Canadese investeringsbedrijf donderdag bekend. Indien dit lukt, moet Brookfield verplicht een bod doen op alle resterende aandelen en uitstaande converteerbare obligaties. Het bod impliceert een totale waarde van Neoen van 6,1 miljard euro. "De overname van Neoen biedt blootstelling aan belangrijke markten voor duurzame energie en expertise op het gebied van batterijopslag", aldus CEO Connor Teskey van Brookfields Renewable Power & Transition-divisie. Brookfield zei dat het de ontwikkeling van Neoen wil versnellen en zijn positie als wereldleider op het gebied van hernieuwbare energie wil versterken. Het bestuur van Neoen verwelkomde unaniem het voorstel van Brookfield van 39,85 euro per aandeel, wat een premie van 27 procent vertegenwoordigt ten opzichte van de laatste slotkoers van het aandeel. "We kijken ernaar uit om een sterke relatie met Brookfield te ontwikkelen die Neoen naar de volgende fase van zijn groeiverhaal zal brengen", aldus Neoen CEO en voorzitter Xavier Barbaro. De overname van Neoen zou Brookfield een sterke positie geven in de Australische duurzame energiesector, na twee mislukte pogingen in de afgelopen twee jaar. In 2022 liep Brookfield weg van AGL Energy nadat een tweede bod in samenwerking met de Australische miljardair Mike Cannon-Brookes door het bestuur van het bedrijf was afgewezen. In december 2023 stemden de aandeelhouders van Origin Energy tegen een overnamebod van 11 miljard dollar van een door Brookfield geleid consortium, ook op grond van de prijs. Neoen heeft 21 duurzame activa in Australië, waaronder het grootste zonnepark van het land. De handel in het aandeel is op dit moment opgeschort. Bron: ABM Financial News

