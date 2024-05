Europese beurzen overwegend hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag overwegend hoger nadat de Amerikaanse rentes weer wat daalden na wat geruststellende opmerkingen vanuit de Fed.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 515,50 punten. De Duitse DAX noteerde vlak op 18.476,05 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 7.950,14 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 8.200,78 punten.

Na de stijgingen in de Amerikaanse rentes, lijkt de rust weer wat teruggekeerd. De rentes daalden nadat voorzitter van de Fed van Atlanta, Raphael Bostic, aangaf dat de inflatie in de VS naar zijn inzicht neerwaarts tendeert.

Of dat in april ook het geval was zal vrijdag blijken, wanneer de kerninflatie naar buiten komt. De verwachting ligt op 2,7 procent, 10 basispunten lager dan over maart.

Olie noteerde donderdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 79,13 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 83,58 dollar werd betaald, een daling van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0812. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0790 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0799 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Citi Research wees op enkele aanjagers voor het aandeel Volkswagen, namelijk de lancering van een betaalbare elektrische auto en de verkoop van het belang in Traton voor 2 miljard euro. Citi vindt het aandeel nog altijd ondergewaardeerd. De koers van Volkswagen daalde donderdag 5,3 procent, maar die van Traton steeg 4,0 procent.

Het Noorse Subsea 7 heeft een contract verworven van 1,25 miljard dollar van Petrobras. Subsea mikt voor 2025 op een EBITDA-marge van 18 tot 20 procent en RBC Capital Markets denkt dat het bedrijf in staat moet zijn aan de bovenkant van deze rang uit te komen. De koers steeg 3,7 procent.

UBS Group heeft met Iqbal Khan en Rob Karofsky twee nieuwe topbestuurders voor de vermogensbeheertak in huis gehaald ter vervanging van Sergio Ermotti, die met pensioen gaat. Het aandeel verloor 0,1 procent.

Aandeelhouder Wilson Asset Management van BHP is blij dat de energiereus afhaakt in zijn biedingsstrijd, nadat Anglo American een derde bod door BHP afwees. BHP houdt nu meer ruimte over om de eigen aandeelhouder te belonen, aldus Wilson. RBC denkt ondertussen dat BHP binnen zes maanden toch weer met een nieuw bod zal komen. Anglo lijkt zich nu te willen opsplitsen. BHP daalde 0,8 procent, Anglo American steeg 0,4 procent.

D'Ieteren heeft in het eerste kwartaal van 2024 de omzet zien stijgen. Het bedrijf stelde donderdag een dividend voor van 3,75 euro per aandeel. De outlook voor 2024 werd gehandhaafd. De koers daalde 0,9 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het rood.

De S&P 500 sloot woensdag 0,7 procent lager op 5.266,95 punten en de Nasdaq verloor 0,6 procent tot 16.920,58 punten. De Dow Jones-index leverde 1,1 procent in en daalde naar 38.441,54 punten.