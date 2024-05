Alfen aan de slag in Zweden Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Alfen helpt Zweden om meer hernieuwbare energie aan het elektriciteitsnet te koppelen en het tegelijkertijd in balans te houden. Dit maakte het bedrijf donderdag bekend, zonder financiële details te noemen. Rabbalshede Kraft zal een 20MW/20MWh TheBattery Elements-systeem van Alfen installeren op het windpark in Femstenaberg. De CEO van Rabbalshede Kraft, Peter Wesslau, kondigde aan dat het batterijsysteem van Alfen diensten zal ondersteunen voor de Zweedse elektriciteitstransmissie netbeheerder Svenska kraftnät en de eigen operaties van het park zal optimaliseren. De bouw van het systeem in Femstenaberg zal naar verwachting in de herfst van 2024 beginnen. In de lente van 2025 wordt verwacht dat de installatie gebruikt kan worden. Alfen zal tien jaar lang het onderhoud verzorgen. In de toekomst is het ook de bedoeling om zonne-energie aan het energiepark toe te voegen. Bron: ABM Financial News

