Valuta: dollar in trek

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag licht boven de 1,0810 dollar na eerder rond 1,0780 dollar te hebben gekoerst.

"Beleggers zijn nog lang niet zeker van een aanstaande renteverlaging door de Fed en richten zich op de oplopende rentes in de VS, met meer vraag naar dollars tot gevolg", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De kans dat de Fed de rente in september verlaagt ligt nu op 55 procent. Twee weken terug ging de markt nog uit van een verlaging met in totaal 50 basispunten dit jaar. Nu ligt dat op 35 basispunten", aldus Van der Meer.

De handelaar zag in het Beige Book van de Fed weinig nieuwe inzichten. Het verslag meldde woensdag dat de algehele economische bedrijvigheid in de VS sinds begin april verder is toegenomen, maar dat er weinig vooruitgang werd geboekt bij het terugdringen van de inflatie. Strakke kredietvoorwaarden en hoge rentes bleven de groei van de kredietverlening beperken. De vraag naar woningen steeg bescheiden en de bouw van eengezinswoningen nam toe, hoewel er berichten waren dat stijgende rentetarieven een impact hadden op de verkoopactiviteit.

De condities in de commerciële vastgoedsector verzwakte als gevolg van zorgen over het aanbod en de krappe kredietvoorwaarden en hogere leenkosten. De algemene vooruitzichten werden iets pessimistischer, te midden van berichten over toenemende onzekerheid en grotere neerwaartse risico's. De werkgelegenheid groeide over het geheel genomen in een licht tempo, de loongroei bleef overwegend gematigd.

Wat Van der Meer betreft ligt het zwaartepunt voor deze week op vrijdag met de Amerikaanse kerninflatie over april als belangrijkste richtpunt, gevolgd door de voorlopige inflatiecijfers uit de eurozone en Frankrijk over mei.

Voor vandaag zijn wat de handelaar betreft ook nu weer de toespraken van enkele Fed-bestuurders van belang.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,0810 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8507 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,2712 dollar.