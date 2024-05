Bescheiden verliezen in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,1 procent tot 905,50 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag niet direct een concrete reden voor de terughoudendheid onder beleggers. Op woensdag deed de AEX al een stap terug. "De combinatie van twijfel over renteverlagingen door de Federal Reserve, een zeer sterke performance deze maand en het nemen van winst, bieden iets van een verklaring", aldus de expert van ING.

Dat de Fed de rente in juni niet zal verlagen, is volgens Wiersma net zo'n zekerheid als dat de ECB de beleidsrente wel zal verlagen. "Wat daarna zal volgen, is nog afhankelijk van de inflatiecijfers, in combinatie met de waan van de dag."

Vrijdag komt de PCE-kerninflatie over april naar buiten, een cijfer dat de Fed als leidraad beschouwt bij het bepalen van het rentebeleid.

Analisten van SEB wezen op de sterk opgelopen rentes wereldwijd. "De Amerikaanse tienjaarsrente blijft stijgen en nadert nu het hoogste niveau van dit jaar." Vanochtend deed de tienjaarsrente een stapje terug tot 4,595 procent.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS en de aanstaande Amerikaanse woningverkopen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0814. De olieprijzen bewogen nauwelijks.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen verloren ASML en Prosus tot 1,2 procent. Koploper was ArcelorMittal met een stijging van 2,1 procent.

In de AMX won Just Eat-Takeaway 1,5 procent. Amazon.com wil het belang in Grubhub van Just Eat vergroten. Amazon had al een belang van 4 procent in Grubhub, maar onder nieuwe afspraken kan de e-commercereus het belang verder uitbreiden tot uiteindelijk 18 procent. ING sprak van een mooie uitbreiding van de samenwerking tussen de maaltijdbezorger en de internetgigant.

Flow Trader verloor 0,5 procent, terwijl Basic-Fit en Fugro ruim 1,5 procent stegen.

In de AScX daalde Azerion 1,4 procent na cijfers, ondanks een vijf procent hogere opening. Renewi steeg na cijfers en de verkoop van UK Municipal met 0,1 procent. Degroof Petercam uitte zich vooral ontevreden over de verkoopprijs van UK Municipal.

Het volatiele Vivoryon daalde 21,8 procent.

Kepler Cheuvreux verlaagde het koersdoel voor Onward Medical van 14,00 naar 12,30 euro, maar met behoud van het koopadvies. Het lokaal genoteerde aandeel steeg met 3,1 procent naar 5,36 euro.