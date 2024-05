Beursblik: KBC Securities geeft verkoopadvies voor NX Filtration Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het advies voor het aandeel NX Filtration verlaagd van Houden naar Reduceren, na de sterke koersstijging van meer dan 40 procent sinds half mei. Het koersdoel blijft 3,30 euro. NX Filtration kondigde donderdag aan de Jan Feie Zwiers de nieuwe CFO wordt, nadat de huidige CFO Mark Luttikhuis besloot zijn carrière elders voort te willen zetten. Het aandeel NX Filtration noteerde donderdag 12,8 procent lager op 4,75 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.