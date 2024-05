Beursblik: ING verhoogt koersdoel Retail Estates Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Retail Estates

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Retail Estates verhoogd van 72,00 naar 74,00 euro en bleef bij zijn koopadvies. Dat bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. De jaarcijfers waren al met al goed, oordeelde analist Francesca Ferragina, en de waardestijging van de vastgoedportefeuille met 3 procent op vergelijkbare basis, wijst op de sterke veerkracht van de niche waarin Retail Estates opereert. De afgegeven outlook voor het nieuwe boekjaar was geen verrassing voor ING en werd overwegend positief beoordeeld, met een verwachte omzetgroei van 3 procent en een 2 procent hoger dividend. ING is ook positief over het feit dat Retail Estates open staat voor aankopen in nieuwe markten, gezien de goede staat van dienst op dit vlak, ondanks dat de schuldpositie al hoog is met een 'loan to value' van 45 procent. Het aandeel Retail Estates steeg donderdag 1,2 procent naar 65,50 euro. Bron: ABM Financial News

