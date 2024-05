Beursblik: mooie uitbreiding deal tussen Just Eat en Amazon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft een mooie deal gesloten door de samenwerking met Amazon uit te breiden. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING donderdag in een rapport. Amazon-gebruikers kunnen nu direct via de website en app van Amazon maaltijden bestellen bij Grubhub. De deal kan een positief effect hebben op de commerciële activiteiten van de maaltijdbezorger, denkt Hesselink. Belangrijk is hoeveel klanten Amazon kan aandragen voor Grubhub, stelde de analist, maar gezien de omvang van de e-commercereus zullen er ongetwijfeld nieuwe klanten bijkomen. In ruil krijgt Amazon warrants in Grubhub. Het maximum aantal dat Amazon kan krijgen blijft 14 procent, ziet Hesselink. "Dit impliceert dat Grubhub geen extra compensatie hoeft te geven aan Amazon, ondanks de uitbreiding van de samenwerking." "We zijn van mening dat de deal voor beide partijen op een no cure no pay-basis gunstig is, aangezien de waarde van Grubhub afhankelijk is van het commerciële succes in de komende jaren", concludeerde Hesselink. ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 22,50 euro. Het aandeel steeg donderdag met 0,3 procent tot 11,94 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.