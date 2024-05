Beursblik: Renewi stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) De jaarresultaten van Renewi vielen iets tegen, maar belangrijker dan de cijfers is wat de recyclespecialist meldde over UK Municipal en ATM. Dit stelde analist Joren Van Aken van Degroof Petercam donderdag in een rapport. "De resultaten vielen iets tegen, met de kernactiviteiten die grofweg rond de verwachtingen zaten", aldus Van Aken. "Maar buiten de operationele resultaten om, werden we behoorlijk teleurgesteld", aldus de analist. UK Municipal werd verkocht, maar "we menen dat de 154 miljoen euro [negatief] voor deze activiteiten geen aantrekkelijke prijs is en verwachten dat beleggers ook teleurgesteld zullen zijn", stelde Van Aken. De analist merkte verder op dat hij verwacht dat de verkoop van TGG opnieuw meer tijd zal vergen. Van Aken zei zijn advies en koersdoel onder herziening te nemen. Het aandeel wordt van de favorietenlijst van Degroof gehaald. Het aandeel Renewi daalde donderdag met 0,8 procent naar 7,32 euro. Bron: ABM Financial News

