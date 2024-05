Beursblik: Kepler verlaagt koersdoel Onward Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Onward Medical

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor Onward Medical verlaagd van 14,00 naar 12,30 euro, maar met behoud van het koopadvies, na de eerstekwartaalcijfers. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van Kepler. Bij de eerstekwartaalcijfers was het belangrijkste cijfer de kaspositie die ruimte biedt voor ontplooiing van activiteiten tot medio 2025, wat voldoende is om de initiële lancering van ARC-EX in de Verenigde Staten te ondersteunen, aldus Kepler. De nieuwe analist van Kepler die het aandeel volgt, blijft positief over het medtechbedrijf en zijn neurostimulerende technologieën, die de levens van duizenden mensen met ruggengraatletsel ingrijpend kunnen veranderen. Het grootste punt van zorg is de omvang en het gebrek aan commerciële ervaring van Onward, die het uitdagend kunnen maken om marktkansen te grijpen en de aandacht op de producten te vestigen, aldus de analist. De grote aanjager voor het aandeel wordt dit jaar de goedkeuring van ARC-EX in de VS, die wordt verwacht in het begin van het vierde kwartaal of aan het einde van het derde kwartaal. Hierna kan een nieuwe financieringsronde worden verwacht, voorziet Kepler. Het aandeel Onward Medical steeg donderdag 1,5 procent naar 5,28 euro. Bron: ABM Financial News

