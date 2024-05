Renewi verkoopt UK Municipal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft afgelopen jaar de omzet en de winstgevendheid licht zien dalen en kondigde de verkoop van UK Municipal aan. Dit bleek donderdagochtend uit de jaarcijfers van de afval- en recyclingspecialist met een notering in Londen en Amsterdam. Renewi heeft een bindende overeenkomst gesloten met het Britse Biffa Limited over de verkoop van UK Municipal. Die verkoop zal volgens CEO Otto de Bont de winst "substantieel" verbeteren en ook de kasstroom aanjagen. "De aandeelhouderswaarde verbetert", aldus de topman. "We zullen ons nu volledig focussen op groei in Europa's meest aantrekkelijke en geavanceerde recyclemarkten." Door de desinvestering verbetert de vrije kasstroom van Renewi per direct met 15 tot 20 miljoen euro. En de EBIT-marge stijgt met tenminste 50 basispunten. De totale impact van de verkoop van UK Municipal is volgens Renewi 154 miljoen euro. Dat is inclusief de transactiekosten. Netto schat Renewi de kosten op ongeveer 57 miljoen euro. Renewi meldde verder dat ATM afgelopen jaar 100 kiloton aan TGG, ofwel thermisch gereinigde grond, heeft overgedragen. Jaarcijfers De omzet daalde in het afgelopen boekjaar fractioneel naar 1,7 miljard euro. Eind april liet Renewi al weten dat in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 maart, de omzet op jaarbasis iets lager zou uitvallen. De afval- en recyclingspecialist met een notering op het Damrak liet toen ook weten dat dankzij voortdurende kostenverlagingen, digitalisering, uitvoering van strategische initiatieven en een sterk momentum in de tweede jaarhelft de onderliggende EBIT-marge zou zijn verbeterd. De onderliggende EBIT kwam afgelopen jaar uit op 105,5 miljoen euro, terwijl dit een jaar eerder nog 131,7 miljoen euro was. Analisten rekenden op een daling tot 108 miljoen euro. Het verlies kwam afgelopen jaar uit op 30,9 miljoen euro. Een jaar eerder was er juist nog een winst van bijna 67 miljoen euro. Dit verlies was het gevolg van de verkoop van UK Municipal, waar Renewi een bijzondere last van 64,5 miljoen voor noteerde. De vrije kasstroom daalde van 25,3 miljoen naar 20,9 miljoen euro. Zo kwam de kernschuld eind maart dit jaar uit op 368 miljoen euro, in lijn met het voorlopige cijfer. De schuldratio bedroeg 2,1. Renewi kondigde een slotdividend aan van 5 pence per aandeel. Renewi had al aangekondigd dat het over het boekjaar 2024 een "bescheiden" dividend zou uitkeren. Analist Joren Van Aken van Degroof Petercam rekende op 0,10 euro per aandeel dividend. En de analist ziet dit stijgen naar 0,15 euro per aandeel voor het nieuwe boekjaar. Outlook Voor het nieuwe boekjaar verwacht Renewi een terugkeer naar omzetgroei en een "significante" verbetering van de marge, "in lijn met de huidige consensus'. Voor het boekjaar 2025 mikt de analistenconsensus op een stijging van de omzet naar ruim 1,9 miljard euro met een onderliggende EBIT van 126 miljoen euro. Renewi herhaalde donderdag verder de doelstellingen voor de middellange termijn, met onder meer een onderliggende EBIT-marge van 8 tot 10 procent en een autonome omzetgroei van meer dan 5 procent per jaar. Bron: ABM Financial News

