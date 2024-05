Amazon wil belang in Grubhub vergroten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com wil het belang in Grubhub van Just Eat Takeaway verhogen. Dit maakte de maaltijdbezorger donderdag bekend. Amazon had al een belang van 4 procent in Grubhub, maar onder nieuwe afspraken kan de e-commercereus het belang met 3 procent uitbreiden en na een jaar met nog eens een procent. Onder de nieuwe afspraken, die vijf jaar lopen, kunnen Amerikanen direct via de app en website van Amazon maaltijden van Grubhub bestellen. Afhankelijk van specifieke uitkomsten van de samenwerking en de orderontwikkeling, kan Amazon het belang in Grubhub verder vergroten tot 18 procent. "We verwachten dat de nieuwe samenwerking een grote aanjager kan zijn voor de aanwas van nieuwe klanten", stelde CEO Howard Migdal van Grubhub. Amazon Prime-leden krijgen ook een gratis lidmaatschap op Grubhub+. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.