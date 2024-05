Azerion ziet omzet flink aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Azerion

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet geboekt. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Nederlandse platform voor digital advertising en entertainment. De omzet uit Platform-advertenties steeg met 31 procent tot 89,2 miljoen euro, mede dankzij gestegen directe verkopen en de consolidatie van verschillende overnames, waaronder die van Hawk. De omzet bij Hawk steeg met 58 procent, merkte Azerion op. De groepsomzet trok zo aan met 6,2 procent op jaarbasis tot 119,7 miljoen euro, ondanks de verkoop van de portefeuille met social card games. De aangepaste EBITDA kwam uit op 9,8 miljoen euro tegen 8,7 miljoen euro een jaar eerder. Dat is een plus van 12,6 procent. Naast de genoemde factoren, profiteerde Azerion ook van kostenbesparingen. De operationele kosten liepen met 23 procent terug. Ook zijn er wat personele wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt CFO Ben Davey nu CIO met een focus op externe groeikansen. Julie Duong Ferat neemt zijn rol als CFO over. Duong Ferat was al vier jaar vicepresident Finance bij het bedrijf. Als gevolg van deze wijzigingen bestaat het uitvoerende bestuur van Azerion momenteel uit zes leden. Bron: ABM Financial News

