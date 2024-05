Lagere start AEX voorzien door oplopende rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,5 procent in het rood.

De AEX deed woensdag met een verlies van 0,7 procent tot 905,83 punten al een stap terug, in navolging van de Amerikaanse beurzen, na een oplopende inflatie in Duitsland en een stijgende Amerikaanse tienjaarsrente.

De Duitse inflatie steeg in mei van 2,2 naar 2,4 procent. Dit was wel iets minder dan de door economen voorziene 2,5 procent. Een sterk Amerikaans consumentenvertrouwen verraste daarnaast beleggers en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg woensdag met 7 basispunten naar 4,62 procent. Dinsdag zat de rente ook al in de lift.

In de markt neemt de vrees toe dat de Federal Reserve langer wacht met een eerste renteverlaging. Vrijdag komt de PCE-kerninflatie over april naar buiten, een cijfer dat de Fed als leidraad beschouwt bij het bepalen van het rentebeleid.

Op Wall Street sloot de S&P 500 index woensdagavond net als de AEX index 0,7 procent lager. Chipreus Nvidia was wel een lichtpuntje, met een aanscherping van de hoogste stand ooit.

De beurzen in Tokio, Hongkong en Seoel verloren vanochtend bijna anderhalf procent, terwijl de verliezen voor Sydney en Shanghai binnen de perken bleven.

In Australië stonden vanochtend mijnbouwbedrijven onder druk nadat BHP meldde af te zien van de overname van sectorgenoot Anglo American. BHP had in een laatste toenaderingspoging het overnamebod nog verhoogd naar omgerekend 46 miljard euro.

De Amerikaanse olie-future daalde woensdagavond in New York met krap 1 procent naar 79,23 dollar. Vanochtend noteerde de future min of meer vlak.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS en de aanstaande Amerikaanse woningverkopen

Bedrijfsnieuws

ING nam afscheid van zijn retailactiviteiten in Luxemburg, om zich te richten op de rendabelere wholesale en private banking-klanten. Na een evaluatie van de activiteiten, concludeerde de bank dat er "geen realistisch pad richting een duurzame groei in retail banking in Luxemburg is", aldus CEO Michael Burg van ING in Luxemburg.

Waterzuiveringsspecialist NX Filtration ziet CFO Mark Luttikhuis vertrekken en benoemt Jan Feie Zwiers als zijn opvolger. Zwiers werkt sinds 2010 als bestuurslid en directeur Finance & Control bij BDR Thermea Group, dat duurzame klimaatsystemen voor gebouwen maakt en verkoopt.

Voorbeurs staan er nog cijfers van Azerion en Renewi op de agenda in Amsterdam.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot woensdag 0,7 procent lager op 5.266,95 punten en de Nasdaq verloor 0,6 procent tot 16.920,58 punten. De Dow Jones-index leverde 1,1 procent in en daalde naar 38.441,54 punten.