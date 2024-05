ING stoot retailactiviteiten af in Luxemburg

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft zijn retailactiviteiten afgestoten in Luxemburg, om zich te richten op de rendabelere wholesale en private banking-klanten. Dit maakte de bank woensdagavond bekend.

Na een evaluatie van de activiteiten, concludeerde de bank dat er "geen realistisch pad richting een duurzame groei in retail banking in Luxemburg is", aldus CEO Michael Burg van ING in Luxemburg.

De bank reageerde daarmee op onrust in de markt, die ontstond nadat vele klanten een bericht kregen dat hun rekening zou worden opgeheven. "We erkennen de impact te hebben onderschat van de communicatie hierover", aldus de bank.

"We zijn ons ervan bewust dat het verzoek aan particuliere klanten om hun gelden over te zetten naar een andere bank, tot frustratie heeft geleid. We hebben maatregelen genomen om hen te ondersteunen in die transitie."

De bank heeft extra werknemers ingeschakeld in Luxemburg om klanten te helpen bij het overstapproces. "Met de zomer in zicht kunnen we ons voorstellen dat klanten zich zorgen maken. De standaardprocedure is dat een rekening twee maanden na kennisgeving wordt geblokkeerd, maar we zullen ervoor zorgen dat klanten genoeg tijd krijgen om over te stappen”, beloofde ING.