NX Filtration krijgt nieuwe CFO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration ziet CFO Mark Luttikhuis vertrekken en benoemt Jan Feie Zwiers als zijn opvolger. Dat maakte de waterzuiveringsspecialist donderdagochtend bekend. Luttikhuis stopt per 30 juni als financieel directeur bij NX Filtration voor een carrière elders. Zwiers treedt aan per 1 augustus als nieuwe CFO. Er wordt spoedig een aandeelhoudersvergadering belegd voor zijn benoeming als bestuurslid. Zwiers werkt sinds 2010 als bestuurslid en directeur Finance & Control bij BDR Thermea Group, dat duurzame klimaatsystemen voor gebouwen maakt en verkoopt. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.