Aziatische beurzen noteren over brede linie lager

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten donderdagochtend lager, na een rood slot woensdagavond op Wall Street door oplopende rentevrees. De beurzen in Tokio, Hongkong en Seoel verloren bijna anderhalf procent, terwijl de verliezen voor Sydney en Shanghai binnen de perken bleven. In Australië stonden vanochtend mijnbouwbedrijven onder druk nadat BHP meldde af te zien van de overname van sectorgenoot Anglo American. BHP had in een laatste toenaderingspoging het overnamebod nog verhoogd naar omgerekend 46 miljard euro. De Europese en Amerikaanse beurzen stonden woensdag onder druk, na onder meer een oplopende inflatie in Duitsland en een stijgende Amerikaanse tienjaarsrente. De Duitse inflatie steeg in mei van 2,2 naar 2,4 procent. Dit was wel iets minder dan de door economen voorziene 2,5 procent. Een sterk Amerikaans consumentenvertrouwen verraste daarnaast beleggers en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg woensdag met 7 basispunten naar 4,62 procent. Dinsdag zat de rente ook al in de lift. In de markt neemt de vrees toe dat de Federal Reserve langer wacht met een eerste renteverlaging. Vrijdag komt de PCE-kerninflatie over april naar buiten, een cijfer dat de Fed als leidraad beschouwt bij het bepalen van het rentebeleid. De Amerikaanse olie-future daalde woensdagavond in New York met krap 1 procent naar 79,23 dollar. Vanochtend noteerde de future min of meer vlak. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een lagere opening. Bron: ABM Financial News

