Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 75 punten voor de Duitse DAX, een min van 32 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 36 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, mede door de oplopende rentes, terwijl beleggers in afwachting waren van het Beige Book van de Fed die gisteravond werd gepubliceerd.

De Europese aandelenmarkten zagen woensdag hun verliezen gedurende de dag oplopen, wat leidde tot slechtste sessie in een maand. Dit terwijl beleggers zich concentreren op de rentevooruitzichten na een solide winstcijferseizoen waarbij vele indices hun records hebben aangescherpt.

Op het macro-economische front in Europa werd bekend dat de Duitse inflatie steeg, maar minder sterk dan verwacht. Op jaarbasis bedroeg de inflatie 2,4 procent tegen 2,2 procent een maand ervoor. De verwachting van economen was echter 2,5 procent. De kerninflatie bleef op 3,0 procent staan.

De rentes liepen flink op en de Duitse tienjaarrente variant eindigde 10 basispunten hoger op 2,69 procent.

Stijgers en dalers

In Frankfurt wist Adidas zich aan de koersdruk te ontworstelen en schreef 2,2 procent bij. Aan de onderkant was de groep aanzienlijk groter en verloren onder meer Infineon, Bayer, Sartorius en Siemens Energy tussen 3,0 en 4,0 procent.

In Parijs wist Renault zich te onderscheiden met een koerswinst van 3,2 procent, maar daalde Credit Agricole met 7,4 procent. Dit aandeel ging evenwel ex-dividend. Gecorrigeerd hiervoor daalde het aandeel ongeveer 1,0 procent.

In Brussel was het zwaargewicht Argenx, dat opviel met een winst van bijna 4 procent, na slechte studieresultaten van een concurrent. Elia daarentegen verloor bijna 4 procent na berichten dat het bedrijf zich voorbereidde op kapitaalverhogingen.

In Amsterdam was ArcelorMittal de gebeten hond en verloor 3,2 procent.

Verder bleek dat Anglo American het overnamevoorstel van BHP Billiton opnieuw heeft afgewezen na een extra week overleg. Anglo American ziet geen basis voor verdere gesprekken of verlenging van de deadline. Het aandeel Anglo American daalde 3,9 procent in London en BHP steeg 0,1 procent.

International Distribution Services, eigenaar van het Britse Royal Mail, steeg met 4,2 procent na het aanvaarden van een overnamebod van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky.

Euro STOXX 50 4.963,20 (-1,3%)

STOXX Europe 600 513,45 (-1,1%)

DAX 18.473,29 (-1,1%)

CAC 40 7.935,03 (-1,5%)

FTSE 100 8.183,07 (-0,9%)

SMI 11.793,73 (-0,5%)

AEX 905,83 (-0,7%)

BEL 20 3.922,53 (-0,7%)

FTSE MIB 34.165,33 (-1,4%)

IBEX 35 11.145,10 (-1,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent donderdag volgens de Amerikaanse futures lager.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten. Dit was onder meer het gevolg van de stijgende rentes. Alle sectoren kleurden rood en was Nvidia nog een van de weinige lichtpuntjes die de “all-time high” aanscherpte tot 1149,47 dollar per aandeel.

Beleggers keken uit naar het zogenaamde “Beige Book” in de VS. Dit is een rapport over de actuele economische gang van zaken in elk van de 12 federale districten over de gehele VS. Het geeft een beeld van de economische trends en uitdagingen in de VS.

Zo bleek dat de Amerikaanse economie in het late voorjaar wel groeide, maar er waren wel verschillen binnen de twaalf districten. De aanhoudende inflatie, hoge rentetarieven en politieke onzekerheid zorgden ervoor dat bedrijven ‘iets pessimistischer’ werden.

De laatste bevindingen in het Beige Book suggereerden onder meer ook dat het onwaarschijnlijk is dat de economie zal versnellen totdat de inflatie verder vertraagt en de Fed in staat is de Amerikaanse rente te verlagen.

In de markt neemt evenwel de vrees toe dat de Fed langer wacht met een renteverlaging. Aanstaande vrijdag komt de PCE-kerninflatie over april naar buiten, een cijfer dat de Fed als leidraad beschouwt bij het bepalen van het rentebeleid.

Hargreaves Lansdown zei dat dit cijfer wordt beschouwd als een cruciaal onderdeel voor het rentebeleid van de Fed.

"Er wordt niet verwacht dat de cijfers veel zijn veranderd, en de zorg is dat de hardnekkige prijzen beleidsmakers uiterst voorzichtig zullen houden. Als de publicatie echter een verlichting van de druk laat zien, zal dit waarschijnlijk de situatie kalmeren", aldus Hargreaves Lansdown.

Voorzitter Neel Kashkari van de Minneapolis-Fed zei dat hij niet uitsluit dat er toch aanvullende renteverhogingen nodig zijn als de inflatie niet verder afkoelt. Hij wil nog vele maanden van gunstige inflatiecijfers zien, voordat hij een renteverlaging overweegt.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 5,7 procent. De marktindex daalde van 201,9 naar 190,3.

De olieprijzen waren lager gesloten, mede door zorgen over de zwakke vraag naar benzine in de VS en economische gegevens die ertoe zouden kunnen leiden dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente langer hoog houdt. Een vat WTI-olie daalde met 0,87 procent naar 79,23 dollar.

De rentes liepen flink op. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 7 basispunten naar 4,61 procent en de euro/dollar noteerde lager op 1,0799.

Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0847 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0862 op de borden.

Stijgers en dalers

UnitedHealth Group is met een weging van ongeveer 8,5 procent het zwaargewicht in de Dow Jones en het aandeel verloor woensdag 3,8 procent na negatief management commentaar rond de Medicaid-activiteiten. Medicaid biedt voordelen die Medicare normaal gesproken niet dekt, zoals verpleeghuiszorg en persoonlijke verzorging.

Abercrombie & Fitch steeg 24,3 procent, nadat het bedrijf woensdag het sterkste eerste kwartaal in zijn geschiedenis rapporteerde en overtrof daarmee ook de verwachtingen, wat ruimte liet om de outlook ook te verhogen.

American Airlines daalde 13,5 procent, nadat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij de verwachtingen voor het lopende kwartaal neerwaarts bijstelde zonder daar een reden voor te geven.

Dick's Sporting Goods steeg 15,9 procent en scherpte daarmee de recordstanden aan. Dit nadat de sportretailer over het eerste kwartaal beter dan verwachte resultaten rapporteerde en zijn outlook voor het hele jaar verhoogde.

Boeing sloot 2,0 procent lager. Het Starliner-ruimtevaartuig van Boeing is na een reeks vertragingen klaar voor een eerste bemande lancering later vandaag.

ConocoPhillips neemt Marathon Oil over in een deal die wordt gewaardeerd op 22,5 miljard dollar, inclusief 5,4 miljard dollar aan schulden. ConocoPhillips verloor 3,1 procent, terwijl Marathon Oil 8,4 procent kon bijschrijven.

Robinhood sloot 3,0 procent hoger. De online broker gaat voor maximaal 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Hess Corporation daalde met 2,1 procent, nadat het energiebedrijf goedkeuring kreeg van aandeelhouders voor de fusie met Chevron. Chevron sloot 1,4 procent lager.

Nabeurs stelde Saleforce teleur qua outlook en daalde het aandeel circa 16 procent.

HP Inc. overtrof de winstverwachtingen en steeg ruim 2 procent na de cijfers.

S&P 500 index 5.266,95 (-0,7%)

Dow Jones index 38.441,54 (-1,1%)

Nasdaq Composite 16.920,58 (-0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag lager.

Nikkei 225 38.032,45 (-1,4%)

Shanghai Composite 3.098,57 (-0,4%)

Hang Seng 18.262,56 (-1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0792. Bij het sluiten van de Europese beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0799.

USD/JPY Yen 157,20

EUR/USD Euro 1,0792

EUR/JPY Yen 169,70

MACRO-AGENDA:

06:30 Producentenprijzen - April (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Mei (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - Mei def. (eur)

14:30 Economische groei - Eerste kwartaal 2e raming (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - April (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 D’Ieteren - Cijfers eerste kwartaal

00:00 Ascencio - Halfjaarcijfers

08:00 Renewi - Jaarcijfers

09:00 Exor - Ex-dividend

00:00 Azerion - Cijfers eerste kwartaal

00:00 Holland Colours - Jaarcijfers

13:00 Best Buy - Cijfers eerste kwartaal (VS)

JAARVERGADERINGEN

00:00 Cabka - Jaarvergadering

00:00 JDE Peet's - Jaarvergadering

00:00 MotorK – Jaarvergadering

00:00 D’Ieteren - Jaarvergadering

00:00 What’s Cooking? - Jaarvergadering