Abercrombie & Fitch verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Abercrombie & Fitch heeft woensdag het sterkste eerste kwartaal in zijn geschiedenis gerapporteerd en overtrof daarmee ook de verwachtingen, wat ruimte liet om de outlook ook te verhogen. De omzet van de Amerikaanse modeketen steeg met 22 procent ten opzichte van een jaar geleden tot iets meer dan een miljard dollar. De winst viel bijna zeven keer zo hoog uit en lag daarmee ruim boven de verwachtingen van Wall Street. "We hebben met succes de seizoensovergangen doorstaan met relevante assortimenten en overtuigende marketing […] waardoor de omzet boven onze verwachtingen is gestegen", aldus CEO Fran Horowitz in een toelichting. De omzet steeg tot 1,02 miljard dollar, ten opzichte van 836 miljoen dollar een jaar eerder. De markt hield rekening met 963,3 miljoen dollar. De nettowinst van het bedrijf voor de periode van drie maanden die eindigde op 4 mei bedroeg 113,9 miljoen dollar, ofwel 2,14 dollar per aandeel. Dit vergeleken met 16,6 miljoen dollar, ofwel 0,32 dollar per aandeel, een jaar eerder. De analisten hielden rekening met 1,74 dollar winst per aandeel. Outlook Voor het lopende kwartaal verwacht Abercrombie & Fitch dat de omzet met een percentage van rond de 15 procent zal stijgen. Dat is ruim meer dan de analisten die een stijging van 9 procent voorzagen. Voor het hele boekjaar verwacht de retailer nu dat de omzet met ongeveer 10 procent zal groeien. Eerder ging de modeketen uit van een groei van 4 tot 6 procent. Analisten mikten op ongeveer 7 procent. Beleggers reageerden enthousiast en het aandeel steeg woensdagmiddag ruim 17 procent. In 2024 is het aandeel zelfs al bijna verdubbeld. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.