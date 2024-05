Beursblik: geen grote verrassingen verwacht bij Renewi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Renewi presenteert donderdag de cijfers over het afgelopen boekjaar en die zullen vermoedelijk geen grote verrassingen opleveren. Eind april liet Renewi al weten dat in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 maart, de omzet op jaarbasis iets lager zal uitvallen. De analistenconsensus gaat uit van krap 1,9 miljard euro omzet. De afval- en recyclingspecialist met een notering op het Damrak liet toen ook weten dat dankzij voortdurende kostenverlagingen, digitalisering, uitvoering van strategische initiatieven en een sterk momentum in de tweede jaarhelft de onderliggende EBIT-marge zou zijn verbeterd. De onderliggende EBIT wordt door de analisten geschat op 108 miljoen euro. Het afvalbedrijf benadrukte daarom ook dat de jaarcijfers conform de begin 2024 verlaagde verwachtingen zullen uitkomen en daarmee ook in lijn met de marktverwachtingen. De kaspositie profiteerde daarnaast in de tweede jaarhelft door ingrepen in het werkkapitaalbeheer, de verkoop van de Hemweglocatie in Amsterdam en uitstel van de ingebruikname van een geavanceerde sorteerlijn in Puurs. Zo kwam de kernschuld eind maart dit jaar uit op 367 miljoen euro. Renewi kondigde al aan dat het verwacht over het boekjaar 2024 een "bescheiden" dividend uit te keren. Analist Joren Van Aken van Degroof Petercam rekent op 0,10 euro per aandeel dividend. En de analist ziet dit stijgen naar 0,15 euro per aandeel voor het nieuwe boekjaar. Voor het lopende boekjaar 2025 mikt de analistenconsensus op een stijging van de omzet naar ruim 1,9 miljard euro met een onderliggende EBIT van 126 miljoen euro. Van Aken zei naast de jaarcijfers, vooral uit te kijken naar de hoeveelheid TGG, ofwel thermisch gereinigde grond, bij ATM. Die zou volgens de analist nog maximaal 450 kiloton mogen zijn. En hij verwacht een update over de 300 kiloton waarover Renewi eerder zei te onderhandelen. Ook hoopt de analist op nieuws over UK Municipal, dat verkocht zal worden. Bron: ABM Financial News

