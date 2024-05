Wall Street koerst af op lagere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,6 procent in het rood. De aandelenfutures daalden woensdag, waarbij beleggers hun verwachtingen voor renteverlagingen door de Fed neerwaarts bijstelden, na opmerkingen van voorzitter Neel Kashkari van de Fed in Minneapolis, terwijl de tienjaarsrente tot het hoogste niveau in vier weken steeg. "Het lijkt erop dat de rentedaling van de maand mei alsnog teniet wordt gedaan, waarschijnlijk doordat bestuurders van de Amerikaanse centrale bank aangeven dat de beleidsrente vooralsnog niet zal worden verlaagd", zei investment manager Friso Rengers van ING. Kashkari zei dat hij verdere renteverhogingen niet uitsluit als de inflatie niet verder terugloopt en dat hij nog vele maanden van positieve inflatiecijfers wil zien voordat hij een renteverlaging steunt. De kans dat de Federal Reserve de rente tijdens de bijeenkomst in september met 25 basispunten zal verlagen wordt geraamd op slechts 41,7 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME. Een week geleden was dat nog 57,5 procent. Hargreaves Lansdown zei dat de PCE-prijsindex, die vrijdag verschijnt, zal worden gezien als een cruciaal onderdeel van het beeld voor het rentebeleid van de Fed. "Er wordt niet verwacht dat de cijfers veel zijn veranderd, en de zorg is dat de hardnekkige prijzen beleidsmakers uiterst voorzichtig zullen houden. Als de publicatie echter een verlichting van de druk laat zien, zal dit waarschijnlijk de situatie kalmeren", aldus Hargreaves Lansdown. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde woensdag 2 basispunten hoger op 4,566 procent, terwijl de tweejaarsrente noteerde stabiel op 4,956 procent. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 5,7 procent. De marktindex daalde van 201,9 naar 190,3. Later op de dag staat de publicatie van het Beige Book van de Federal Reserve op de agenda. Olie noteerde woensdag 0,7 procent hoger op 80,36 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0855. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0853 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0855 op de borden. Bedrijfsnieuws American Airlines noteerde voorbeurs bijna 9 procent lager, nadat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij de verwachtingen voor het lopende kwartaal neerwaarts bijstelde zonder daar een reden voor te geven. Delta Air Lines daalde 2,4 procent en United Airlines verloor 2,0 procent. Dick's Sporting Goods steeg voorbeurs 7,2 procent, nadat de sportretailer over het eerste kwartaal beter dan verwachte resultaten rapporteerde en zijn outlook voor het hele jaar verhoogde. Boeing noteerde voorbeurs 0,9 procent lager. Het Starliner-ruimtevaartuig van Boeing is na een reeks vertragingen klaar voor een eerste bemande lancering later vandaag. ConocoPhillips neemt Marathon Oil over in een deal die wordt gewaardeerd op 22,5 miljard dollar, inclusief 5,4 miljard dollar aan schulden. ConocoPhillips daalde voorbeurs 2,3 procent, terwijl Marathon Oil 0,5 procent won. Robinhood noteerde voorbeurs 1,9 procent hoger. De online broker gaat voor maximaal 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Nvidia steeg voorbeurs 0,2 procent. Het aandeel steeg dinsdag ook al 7 procent met een marktkapitalisatie van 2,848 biljoen dollar, versus een marktkapitalisatie van Apple van 2,913 miljard dollar. Het waarderingsverschil tussen de twee bedrijven is in meer dan vijftien jaar niet zo klein geweest. Hess Corporation steeg voorbeurs 0,6 procent, nadat het energiebedrijf goedkeuring kreeg van aandeelhouders voor de fusie met Chevron. Chevron steeg 0,2 procent. HP en Salesforce publiceren nabeurs kwartaalcijfers. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag vlak op 5.306,04 punten. De Dow Jones index eindigde 0,6 procent in het rood op 38.852,86 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 17.019,88 punten. Bron: ABM Financial News

