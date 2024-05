Update: Anglo American wijst toenadering BHP opnieuw af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Anglo American heeft het overnamevoorstel van BHP Billiton opnieuw afgewezen na een extra week overleg en ziet geen basis voor verdere gesprekken of verlenging van de deadline. Dat maakte het mijnbouwbedrijf woensdag bekend. Vorige week wees Anglo American een hoger bod al af, maar verlengde de deadline met een week, om BHP kans te bieden om de voorstellen verder aan te passen. Intussen heeft het bedrijf een ander plan aangekondigd om aandeelhouderswaarde te creëren. Het bedrijf gaat zichzelf opsplitsten door de steenkoolactiviteiten af te stoten, evenals het belang in Anglo American Platinum, terwijl "alle opties" op tafel liggen voor het Zuid-Afrikaanse diamantbedrijf De Beers. Ook wordt gekeken naar opties voor de nikkelwinning. Een eerder bod van BHP Billiton, dat op 7 mei werd uitgebracht, waardeerde Anglo American op meer dan 42 miljard dollar, na een aanvankelijk bod van 38,8 miljard. Anglo America wees het bod af, omdat het te complex was. Toezichthouders zouden maatregelen eisen die de waarde van het bedrijf voor de aandeelhouders zouden verminderen. Deze bezwaren zijn niet weggenomen in de afgelopen week, ondanks uitgebreid overleg over de voorgestelde structuur. Het plan van BHP zal meer dan achttien maanden duren om uit te voeren en heeft veel uitvoeringsrisico's, concludeerde Anglo. "Daarom heeft het bestuur unaniem besloten dat er geen basis is voor een verdere verlenging van de deadline, die later woensdag afloopt. BHP liet woensdagmiddag weten af te zien van een overnamebod. Update: om informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

