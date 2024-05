FT: ConocoPhillips dichtbij overname Marathon Oil Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) ConocoPhillips is in verregaande gesprekken om Marathon Oil over te nemen. Dit meldde Financial Times woensdag op basis van bronnen. Hoewel een deal binnen handbereik lijkt, is er nog geen definitieve zekerheid dat het ook rond komt. De marktkapitalisatie van Marathon Oil ligt momenteel net onder de 15 miljard dollar. De transactie zou de laatste zijn in een reeks megadeals in de Amerikaanse energiesector in de afgelopen acht maanden. ExxonMobil en Chevron gaven in oktober vorig jaar het startschot voor een overnamegolf, waarna later ook onder meer Occidental Petroleum en Diamondback Energy grote overnames deden. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.