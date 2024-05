Wall Street koerst af op lichtgroene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lichtgroene opening tegemoet, na een lang Memorial Day weekend in de Verenigde Staten, waardoor Wall Street maandag gesloten bleef. De futures op de S&P 500 stegen in aanloop naar de openingsbel in New York 0,2 procent en die op de Nasdaq 0,3 procent.

UBS verwacht dat de S&P 500 eind dit jaar op 5.600 punten staat, omdat de outlook voor de winstcijfers is verbeterd. Vrijdag sloot de index op bijna 5.305 punten.

"Aan het einde van het eerste kwartaal, vóór het begin van het cijferseizoen, gingen de consensusramingen uit van een groei [van de winst per aandeel] van 4,1 procent. Daarentegen lijkt het er nu op dat de groei zal eindigen op 10,6 procent", volgens de analisten van de Zwitserse bank.

Vrijdag sloot de Nasdaq met een record en ook op weekbasis boekte de techzware index aardig terrein, geholpen door het enthousiasme rond Nvidia. Op weekbasis leverde de Dow juist behoorlijk in, door de aanhoudende zorgen over de rente en inflatie.

"Het was een woelige week voor Amerikaanse aandelen, waarbij de vreugde die volgde op de kaskrakerwinsten van 's werelds belangrijkste AI-gerelateerde chipmaker [Nvidia] snel werd overschaduwd door hernieuwde twijfels over de vooruitzichten voor renteverlagingen door de Fed. Dit kwam doordat de bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheidscijfers blijven wijzen op een sterke Amerikaanse economie", zei César Pérez Ruiz van Pictet Wealth Management.

Dinsdag belooft het vooralsnog geen spannende dag te worden, waarbij mogelijk alleen het Amerikaanse consumentenvertrouwen gemeten door The Conference Board interessant is voor de markt. Verder staan de huizenprijzen zoals gemeten door Case Shiller op de rol.

Ook zullen diverse Fed-bestuurders van zich laten horen. Neel Kashkari van de Minneapolis Fed zei dinsdag op zakenzender CNBC dat hij nog "vele maanden" van gunstige inflatiecijfers wil zien voordat hij een renteverlaging steunt. Kashkari, die later vandaag nog een toespraak geeft, heeft dit jaar geen stemrecht binnen het beleidscomité van de Fed.

Volgens Tim Duy van SGH Macro Advisers verlaagt de Fed de rente op zijn vroegst in september, "tenzij er een onverwachte en aanzienlijke vertraging optreedt op de arbeidsmarkt", aldus de econoom. De markt heeft inmiddels minder vertrouwen in een verlaging in september. De verwachting daarvoor daalde afgelopen week van 60 tot rond de 50 procent.

Fed-bestuurder Michelle Bowman was dinsdag op bezoek bij de Bank of Japan en sprak daar vooral over de omvangrijke balans van de centrale bank. Collega-bestuurder Lisa Cook neemt later vandaag in San Francisco deel aan een paneldiscussie over AI en de economie.

De euro/dollar handelde dinsdagmiddag op 1,0878, terwijl de olieprijzen tot een half procent stegen. Komend weekend komt OPEC+ bijeen om te praten over de huidige productieafspraken. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde dinsdag licht, net als de tweejarige variant, die vorige week nog behoorlijk opliep.

Bedrijfsnieuws

Het cijferseizoen loopt op zijn einde, maar in de komende dagen staan nog wel de resultaten van onder meer HP, Salesforce en Best Buy op de agenda.

Tesla kan richting zijn aanstaande jaarvergadering, op 13 juni, vermoedelijk ook op meer aandacht rekenen. Aandeelhouders zouden het voorgestelde beloningspakket van 56 miljard dollar voor CEO Elon Musk moeten verwerpen, schreef stemadviesbureau Glass Lewis dit weekend in een zogeheten proxy rapport. Het aandeel Tesla noteerde dinsdag voorbeurs tot een procent lager.

Musk heeft laten doorschemeren dat hij kunstmatige intelligentie en robotica buiten Tesla zou kunnen ontwikkelen als zijn beloningsregeling niet opnieuw wordt goedgekeurd. Zijn AI-startup xAI haalde dit weekend 6 miljard dollar aan vers kapitaal op, meldde het kunstmatige intelligentiebedrijf zondag. Met de nieuwe financiering is de waarde van xAI gestegen naar 24 miljard dollar.

De investering is gunstig voor AI-reus Nvidia, die afgelopen week na de kwartaalcijfers met meer dan 20 procent steeg en inmiddels een marktwaarde heeft van bijna 2,7 biljoen dollar, waardoor het bedrijf nu meer waard is dan Amazon en Tesla samen. Dinsdag in de voorbeurshandel steeg Nvidia 3,0 procent tot bijna 1.100 dollar.

Aandeelhouders van Hess stemmen dinsdag over de verkoop van het bedrijf aan Chevron, een deal ter waarde van 53 miljard dollar. Chevrons concurrent Exxon Mobil kan echter roet in het eten gooien. Exxon is een partner van Hess in een enorm offshore olieveld in Zuid-Amerika en zegt een voorkeursrecht te hebben op dat belang. Verschillende investeerders zijn van plan om zich daarom van stemming te onthouden. Zelfs als de aandeelhouders groen licht geven, is de zaak nog niet rond. De Federal Trade Commission onderzoekt de fusie en Exxon heeft een internationale arbitrageclaim ingediend. Aandelen van Hess noteerden voorbeurs anderhalf procent hoger. Chevron en Exxon stegen licht.

GameStop steeg dinsdag in de voorbeurshandel 24 procent, nadat de verkoper van videogames op vrijdagavond zei dat het een aandelenemissie van 45 miljoen aandelen heeft afgerond, met een opbrengst van ongeveer 933 miljoen dollar. Een ander meme-aandeel, AMC Entertainment, noteerde voorbeurs ruim 4 procent hoger.

Apple steeg dinsdag in de voorbeurshandel 2 procent nadat Bloomberg, op basis van Chinese overheidscijfers, meldde dat het aantal iPhone-zendingen in China met 52 procent was gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Aandelen van Amerikaanse bookmakers stonden dinsdag onder druk. DraftKings leverde ruim 8 procent in en Flutter bijna 5 procent, nadat de staat Illinois een nieuwe begroting aannam die een belastingverhoging voor aanbieders van sportweddenschappen bevat.

Slotstanden vrijdag

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend hoger het lange weekend ingegaan. De S&P 500 steeg 0,7 procent op 5.304,72 punten, de Dow Jones index sloot vrijwel ongewijzigd op 39.069,59 punten en de Nasdaq eindigde 1,1 procent hoger op 16.920,79 punten.